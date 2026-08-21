Việt Nam sắp có sân vận động 70.000 chỗ, gần gấp đôi Mỹ Đình, có mái che đóng - mở tự động tích hợp giải pháp cách âm

Sân vận động 70.000 chỗ tại Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (TP.HCM) được thiết kế với hệ thống mái che linh hoạt, có khả năng đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm và điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ theo từng khu vực khán đài.

Ngày 15/1/2025, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Tổng mức đầu tư dự án hơn 145.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186 ha. Riêng sân vận động trung tâm rộng 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng và sức chứa 70.000 chỗ (gần gấp đôi Sân vận động Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ).

Công trình được thiết kế với hệ thống mái che linh hoạt, có khả năng đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm và điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ theo từng khu vực khán đài. Nhờ đó, sân vận động không chỉ phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế mà còn có thể chuyển đổi thành sân khấu đa chức năng, tổ chức đại nhạc hội và các chương trình giải trí quy mô lớn.

Theo Sun Group, xét trên bình diện quốc tế, sân vận động Rạch Chiếc có quy mô và công nghệ vượt trội so với một số sân vận động có mái che trong khu vực như Kai Tak (Hong Kong) 50.000 chỗ hay Sân vận động Quốc gia Singapore 55.000 chỗ. Với các sân không mái che, công trình cũng tiệm cận những biểu tượng như Wembley (London) 90.000 chỗ hay sân "Tổ Chim" (Bắc Kinh) khoảng 80.000 chỗ.

Không chỉ có sân vận động trung tâm, Khu liên hợp Rạch Chiếc được quy hoạch thành quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu thi đấu, huấn luyện và biểu diễn khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Bên cạnh sân vận động, dự án còn có Nhà thi đấu và biểu diễn đa năng rộng 10 ha, sức chứa khoảng 18.000 chỗ, phục vụ thể thao trong nhà, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện tổng hợp. Trung tâm thể thao đa năng có quy mô 5.000–10.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế; trung tâm thể thao quần vợt; cùng Trung tâm huấn luyện, tập huấn và các sân phụ trợ.

Song song với các công trình thể thao, dự án dành quỹ đất cho công viên, quảng trường và các không gian công cộng, tạo sự kết nối giữa các hạng mục, đồng thời hình thành vùng đệm sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Quy mô phục vụ tổng thể của dự án khoảng 131.000 người, gồm 106.000 người thuộc nhóm khán giả, báo chí, lao động và khách vãng lai; 25.000 người lưu trú, tương ứng khoảng 10.000 phòng khách sạn.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án (ảnh được chụp vào tháng 4/2026).





