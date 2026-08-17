Việt Nam sắp có 1 sân bay mới 100% tại miền Trung được bầu Hiển đầu tư: Đường băng dài 2,4 km, tháp không lưu 11 tầng đã cất nóc, đón chuyến bay đầu tiên ngay cuối năm nay

Được nhiều tập đoàn lớn đầu tư, sân bay này đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để về đích.

Một sân bay được xây dựng hoàn toàn mới tại miền Trung đang dần hiện hình. Đó là Cảng hàng không Quảng Trị. Sau hơn 2 năm triển khai, sân bay này đã bước vào giai đoạn nước rút, với đường băng dài 2,4 km, nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu 11 tầng đồng loạt được hoàn thiện. Mục tiêu mới nhất là đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2026.

Ảnh phối cảnh sân bay được thực hiện bởi AI

Đường băng dài 2,4 km, tháp không lưu 11 tầng đã cất nóc

Những ngày đầu tháng 8/2026, công trường Cảng hàng không Quảng Trị vẫn duy trì nhịp thi công từ sáng sớm tới đêm muộn. Theo Báo Điện tử Chính phủ ngày 5/8, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng chục thiết bị cơ giới đang làm việc trên nhiều mũi, một số tổ đội duy trì mô hình "3 ca, 4 kíp", hướng tới mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2026.

Đây cũng là mốc cập nhật đáng chú ý so với kế hoạch thời điểm khởi công. Năm 2024, dự án từng dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 7/2026.

Ở khu bay, đường cất hạ cánh được xây dựng với chiều dài 2.400 m, rộng 45 m. Theo Báo Điện tử Chính phủ, các hạng mục sườn bảo hiểm, lề vật liệu và hệ thống thoát nước của đường băng đã hoàn thành. Đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay cũng hoàn tất nhiều công đoạn xử lý nền quan trọng.

Các hạng mục như đường băng, nhà ga sân bay đang gấp rút được hoàn thiên (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Một hạng mục nổi bật khác là đài kiểm soát không lưu cao 11 tầng đã được cất nóc, hiện bước sang giai đoạn hoàn thiện. Tại nhà ga hành khách, phần kết cấu chính cơ bản hoàn thành; công nhân đang xây trát bên trong, bên ngoài, lắp dựng kết cấu thép mái, thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng gần đi đến những bước cuối. Tính đến đầu tháng 8, khoảng 267,804 ha trên tổng số 267,974 ha đã được giải phóng; phần còn lại chủ yếu liên quan đến một số trường hợp tại xã Cửa Việt và hạng mục di dời đường điện.

Tháp không lưu đã cất nóc (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)





Sân bay hơn 5.800 tỷ đồng được T&T đầu tư

Cảng hàng không Quảng Trị được khởi công ngày 6/7/2024. Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, thành viên T&T Group, và CTCP Tập đoàn CIENCO4. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo Cục Hàng không, sau Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Trị là cảng hàng không thứ hai trên cả nước được đầu tư theo phương thức PPP.

Sân bay được xây dựng trên diện tích hơn 265 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4C theo ICAO, kết hợp sân bay quân sự cấp II và có khả năng phát triển để khai thác tàu bay Code E. Theo quy hoạch, cảng có thể đáp ứng nhu cầu tới 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Ở quy mô đầu tư ban đầu, hồ sơ nghiên cứu khả thi xác định nhà ga hành khách đáp ứng khoảng 500.000 khách/năm, sân đỗ có 3 vị trí cho máy bay Code C. Con số 5 triệu khách/năm vì vậy là năng lực theo quy hoạch phát triển dài hạn, không phải công suất ngay khi sân bay vừa mở cửa.

Lễ khởi công Cảng hàng không Quảng Trị vào năm 2024 (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Không chỉ công trình xây dựng, bộ máy chuẩn bị cho sân bay hoạt động cũng đang dần được thiết lập. Ngày 31/7/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1344/QĐ-BXD, giao Cảng vụ hàng không miền Bắc quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại đây từ ngày 1/8/2026. Từ 1/9/2026, Đại diện Cảng vụ tại Cảng hàng không Quảng Trị sẽ được thành lập. Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị đánh giá động thái này góp phần hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng đưa cảng vào hoạt động an toàn, đúng quy định.

Du khách được lợi gì khi Quảng Trị có thêm cửa ngõ hàng không?

Giá trị của sân bay Quảng Trị không chỉ nằm ở những con số đầu tư. Vị trí của công trình có thể mở ra cách tiếp cận thuận tiện hơn tới một chuỗi điểm đến vốn khá đặc biệt của miền Trung.

Theo thông tin được đăng trên hệ thống Thư viện tỉnh Quảng Trị, Cảng hàng không Quảng Trị nằm giữa hai khu du lịch Cửa Tùng và Cửa Việt, cách đặc khu Cồn Cỏ hơn 30 km. Cửa Tùng, Cửa Việt và Cồn Cỏ cũng được xác định là ba trọng điểm du lịch biển của Quảng Trị trong giai đoạn 2025-2030.

Khi sân bay có các đường bay thương mại ổn định, du khách có thể bắt đầu hành trình ngay từ khu vực Gio Linh, sau đó kết hợp Cửa Việt - Cửa Tùng - địa đạo Vịnh Mốc - đôi bờ Hiền Lương, sông Bến Hải, rồi tiếp tục ra Cồn Cỏ. Chỉ trong một chuyến đi, khách có thể kết hợp nghỉ biển, khám phá đảo và tìm hiểu những địa danh gắn với lịch sử đất nước.

Du lịch Quảng Trị với nhiều điểm đến hấp dẫn (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Nếu có thêm thời gian, hành trình có thể nối về phía nam với Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, hoặc đi về phía tây qua Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Khe Sanh, sân bay Tà Cơn và Lao Bảo. Quảng Trị đồng thời nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và xa hơn là Myanmar, tạo thêm dư địa cho các sản phẩm du lịch đường bộ xuyên biên giới.

Bởi vậy, khi chuyến bay đầu tiên dự kiến hạ cánh cuối năm nay, Cảng hàng không Quảng Trị không đơn thuần bổ sung thêm một sân bay trên bản đồ Việt Nam. Công trình còn được kỳ vọng trở thành một cửa ngõ mới để du khách tiếp cận thuận tiện hơn vùng đất sở hữu cùng lúc biển, đảo, di tích lịch sử và tuyến giao thương xuyên biên giới - những lợi thế lâu nay vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.