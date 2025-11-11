Việt Nam lọt 2 quốc gia hạnh phúc nhất Đông Nam Á: Và đây chính là lí do!

Từ chỉ số hạnh phúc quốc gia đến hành trình sẻ chia của doanh nghiệp

Phát sóng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và kênh HTV9, talkshow “Hành trình hạnh phúc” mở đầu bằng những con số ấn tượng trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025: Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu và đứng thứ 2 Đông Nam Á, vị trí cao nhất từ trước đến nay. Trong talkshow, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) đã cùng bàn luận về những yếu tố làm nên “chỉ số hạnh phúc” của người Việt hôm nay.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, hạnh phúc của một quốc gia không chỉ đến từ tăng trưởng GDP, mà được cấu thành từ nhiều yếu tố phi vật chất như mức độ tự do cá nhân, số năm sống khỏe mạnh, sự an toàn trong xã hội, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và cảm nhận về tính minh bạch, chống tham nhũng. “Việt Nam đã có những thay đổi vượt bậc trong việc cải thiện đời sống vật chất, nhưng điều đáng quý hơn là cảm nhận về sự tự do, lòng tin vào cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái,” ông Nam nhấn mạnh.

Với ông Phạm Như Ánh, hạnh phúc không chỉ là kết quả mà còn là hành trình, nơi tài chính, sẻ chia và niềm tin cùng đồng hành. “Các hoạt động thiện nguyện của MB và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đều xuất phát từ truyền thống ‘lá lành đùm lá rách’. Người làm thiện nguyện hạnh phúc vì được sẻ chia, người nhận hạnh phúc vì vượt qua khó khăn,” ông nói.

Ông Ánh cũng chia sẻ thêm, tại MB, triết lý “hạnh phúc bắt đầu từ bên trong” được cụ thể hóa bằng việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho hơn 20.000 cán bộ nhân viên, đối tác và khách hàng. Bên cạnh đó là những chương trình thiện nguyện quy mô lớn: năm 2024, tổng giá trị các hoạt động vì cộng đồng của MB đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, được đóng góp bởi cán bộ nhân viên và lợi nhuận giữ lại của ngân hàng.

Không dừng ở hành động truyền thống, MB còn ứng dụng công nghệ để lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Từ năm 2021, ngân hàng đã đầu tư nền tảng trực tuyến kết nối các cá nhân, tổ chức, giúp mọi đóng góp được thực hiện và ghi nhận minh bạch. Sau ba năm vận hành, nền tảng này thu hút hơn 2,1 triệu người tham gia, 1.700 chương trình được huy động thành công, với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. “Đó là cách chúng tôi biến công nghệ thành công cụ lan tỏa hạnh phúc, để mọi người có thể sẻ chia dễ dàng hơn, nhanh hơn và tin cậy hơn,” ông Ánh cho biết.

“Tài chính hạnh phúc”: Thước đo mới trong hành trình phát triển

Ở góc nhìn của một tổ chức tài chính phục vụ 35 triệu khách hàng, MB coi hạnh phúc của khách hàng gắn liền với niềm tin, sự an toàn và cảm giác được trân trọng trong mỗi giao dịch. “Không chỉ là bảo vệ tài sản, chúng tôi muốn mang lại trải nghiệm khiến khách hàng cảm thấy an tâm và tích cực hơn trong hành trình tài chính của họ,” ông Ánh nhấn mạnh.

Theo ông, doanh nghiệp có hai tầng trách nhiệm trong việc kiến tạo hạnh phúc. Thứ nhất, với nhân viên, hơn 20.000 con người, cũng là 20.000 hạt nhân của hàng chục nghìn gia đình, MB hướng đến môi trường làm việc công bằng, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đảm bảo người làm tốt được ghi nhận, được tưởng thưởng xứng đáng. Thứ hai, với khách hàng, ngân hàng tập trung mang lại trải nghiệm xuất sắc, coi mỗi giao dịch là một “khoảnh khắc hạnh phúc”.

“Doanh nghiệp là cầu nối giữa cá nhân và xã hội; khi kiến tạo hạnh phúc cho từng cá nhân, hạnh phúc đó lan tỏa tới tổ chức và đất nước,” ông nói. Cách tư duy này thể hiện quan điểm “tài chính hạnh phúc”, nơi giá trị vật chất và tinh thần cùng tồn tại, cùng bền vững.

Ở góc độ tâm lý học, PGS.TS Trần Thành Nam bổ sung rằng hoạt động thiện nguyện và chia sẻ cộng đồng chạm đến hầu hết các yếu tố tạo nên hạnh phúc theo mô hình PERMA (Positive Emotion – cảm xúc tích cực, Engagement – sự gắn kết, Relationships – quan hệ ý nghĩa, Meaning – ý nghĩa sống, Achievement – thành tựu). “Người cho và người nhận đều được hưởng lợi. Khi càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trở thành trung tâm hạnh phúc, chúng ta sẽ có một xã hội hạnh phúc đúng nghĩa,” ông nhấn mạnh.

Từ giá trị tinh thần đến sức mạnh quốc gia hạnh phúc

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, mối quan hệ giữa kinh tế và hạnh phúc chỉ đồng biến ở giai đoạn đầu phát triển. “Khi thu nhập vượt qua một ngưỡng nhất định, hạnh phúc không tăng mà có thể giảm do áp lực, môi trường, hay mất cân bằng công việc - cuộc sống,” ông nói. Vì vậy, cần chuyển tài sản quốc gia thành hệ thống phúc lợi hiệu quả, giúp người dân an toàn về giáo dục, y tế, có không gian kết nối và phát triển tinh thần.

Ở cấp tổ chức, ông cho rằng “hạnh phúc” phải trở thành động lực phát triển bền vững, thông qua các mô hình như trường học hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc, hay chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên. “Khi đòn bẩy tài chính đạt đến ngưỡng, chính văn hóa và hạnh phúc mới là yếu tố tạo ra hiệu suất và sáng tạo,” ông nói.

Ở bình diện xã hội, cả hai khách mời đều thống nhất rằng lòng tin là “mảnh ghép cuối cùng” của hạnh phúc. Người dân tin vào chính sách phúc lợi, tin rằng khi gặp biến cố sẽ có bàn tay giúp đỡ. Niềm tin ấy, khi kết hợp với công nghệ và minh bạch, sẽ trở thành “chất keo” gắn kết quốc gia trong hành trình phát triển.

Hạnh phúc quốc gia không chỉ đến từ tốc độ tăng trưởng hay những con số GDP, mà từ sự sẻ chia, gắn kết cộng đồng và cảm giác an toàn – tin cậy trong đời sống mỗi ngày. Mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức đều có thể góp phần tạo nên hạnh phúc chung qua những hành động nhỏ – một khoản quyên góp minh bạch, một chính sách nhân văn, hay một trải nghiệm tử tế.

Khi Nhà nước - doanh nghiệp - người dân cùng đồng hành, khi tài chính, sẻ chia và niềm tin cùng hòa quyện, Việt Nam không chỉ là nền kinh tế phát triển, mà sẽ trở thành quốc gia hạnh phúc, nhân văn và bền vững trong kỷ nguyên số.

MB lan tỏa tinh thần sẻ chia hướng về miền Trung Mới đây, trong khuôn khổ kỷ niệm 31 năm thành lập, cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã phát động chương trình hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chỉ trong vài ngày, hơn 1.000 lượt đóng góp từ các thành viên MB đã quyên góp gần 400 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng – những giá trị đã trở thành một phần văn hóa của ngân hàng này. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại nặng tại Đà Nẵng như xã Xuân Phú, xã Nam Phước và phường Hội An để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Thông điệp “Vì hạnh phúc là sẻ chia” được lan tỏa không chỉ như một lời kêu gọi, mà còn là minh chứng cho cách mà doanh nghiệp Việt đang góp phần củng cố “chỉ số hạnh phúc” quốc gia, bắt đầu từ những hành động giản dị, thực chất và đầy nhân văn.