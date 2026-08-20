Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ nêu tên trong danh sách 40 đối tác có nguy cơ "bị lợi dụng" để tránh thuế

Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã phản hồi về việc Mỹ nêu tên hơn 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan của nước này, trong đó có Việt Nam.

Bà Hằng khẳng định: "Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương, cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng, cũng như gian lận thương mại nói chung, kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Theo bà Hằng, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm các cam kết.

"Nỗ lực của Việt Nam đều đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi về các mối quan tâm của Mỹ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, qua đó, duy trì quan hệ kinh tế - thương mại hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/8, Nhà Trắng đã công bố một báo cáo, nêu tên hơn 40 đối tác thương mại của Mỹ có nguy cơ bị lợi dụng để giúp Trung Quốc né thuế.

Theo báo cáo, Mỹ cho rằng hàng hóa đã được chuyển hướng sang các nước thứ ba có mức thuế thấp hơn và phương thức này khiến Mỹ thiệt hại từ 19-26 tỉ USD doanh thu từ thuế.

Nhà Trắng đánh giá Canada, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong nhóm các nước "có nguy cơ cao" xảy ra tình trạng chuyển hướng hàng hóa.