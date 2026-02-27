Việt Nam lập thành tích đóng tàu, Bộ Quốc phòng ra chỉ thị: Hé lộ điều làm được với loạt tàu quân sự cỡ lớn

Việt Nam lập thành tích đóng tàu quân sự, Bộ Quốc phòng ra chỉ thị

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thúc đẩy công tác đóng tàu năm 2026, tập trung đánh giá kết quả đã đạt được và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã chủ trì, phối hợp xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch tổng thể triển khai đóng mới tàu, xuồng giai đoạn 2026–2030, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch này, Tổng cục CNQP cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thiết kế và chế tạo nhiều dòng tàu cùng các thiết bị chuyên dụng có giá trị cao, qua đó từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu quân sự.

Các nhà máy đóng tàu cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sản xuất, triển khai các dự án cải tạo mặt bằng, nhà xưởng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và mở rộng quy mô sản xuất.

Tàu tên lửa HQ-378 của Hải quân Việt Nam chạy thử nghiệm. Ảnh: Báo điện tử chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai đóng mới tàu đúng theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy năng lực hiện có, từng bước làm chủ công nghệ thiết kế và thi công; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng công suất, rút ngắn tiến độ thi công; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục CNQP đã báo cáo kết quả triển khai các chương trình đóng mới, bổ sung tàu quân sự cũng như tình hình sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thời gian qua.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, những năm gần đây, công tác đóng tàu quân sự đã ghi nhận nhiều chuyển biến và thành tựu rõ nét. Các chủ trương, giải pháp được triển khai đồng bộ, gắn tăng cường quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện để ngành công nghiệp đóng tàu quân sự từng bước khẳng định năng lực.

Cùng với đó, nguồn lực được tập trung cho việc mua sắm, đóng mới và hiện đại hóa các loại tàu chiến đấu, tàu tuần tra và tàu bổ trợ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đáng chú ý, công nghiệp quốc phòng nói chung và công nghiệp đóng tàu nói riêng đang phát triển theo hướng "chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại", đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trang bị kỹ thuật cho Quân đội và khả năng ứng phó trước các tình huống phức tạp.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị thúc đẩy công tác đóng tàu năm 2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Điều làm được với hàng loạt tàu quân sự cỡ lớn

Theo báo Thanh Niên và báo Quân đội Nhân dân, trong hơn một thập kỷ qua, ngành đóng tàu quân sự Việt Nam đã đạt bước tiến quan trọng khi từng bước làm chủ công nghệ, đủ khả năng thiết kế và sản xuất hàng loạt các loại tàu quân sự cỡ lớn, hiện đại. Những thành tựu này đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực tác chiến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia trên biển.

Thực tế cho thấy, ngành đóng tàu quân sự trong nước đã chế tạo thành công nhiều dòng tàu hiện đại như tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu tuần tiễu vũ trang, tàu đổ bộ, tàu vận tải, tàu cứu hộ – cứu nạn…, từng bước hình thành năng lực sản xuất đồng bộ, tự chủ.

Ngay từ giai đoạn 1977–1980, Việt Nam đã đóng thành công cặp tàu pháo TP.01 và TP.01M đầu tiên. Hiện nay, hai tàu này vẫn đang nằm trong đội hình chiến đấu của Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) với số hiệu 251 và 253.

Tiếp đó, Tổng công ty Ba Son đã hoàn thành việc đóng mới tàu tên lửa PS500 đầu tiên của Việt Nam, mang số hiệu 381, chính thức biên chế cho Vùng 4 Hải quân vào ngày 12/10/2001.

Đây là tàu tuần tra mang tên lửa diệt hạm đầu tiên được đóng trong nước theo dây chuyền công nghệ chuyển giao từ Nga, đánh dấu bước ngoặt về năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ hiện đại.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2009, chương trình đóng tàu tên lửa Project 12418 được triển khai tại Tổng công ty Ba Son. Trong giai đoạn 2014–2017, đơn vị này đã bàn giao 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Moliya cho Quân chủng Hải quân, gồm các tàu 377, 378; 379, 380; 382 và 383, hiện thuộc biên chế Vùng 2 Hải quân.

Chỉ huy Phòng Quản lý đóng tàu khảo sát, nắm năng lực, công nghệ của cơ sở đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173), trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, từ năm 2012 đến 2015 đã đóng mới và bàn giao nhiều tàu pháo tuần tra TT-400TP cho Hải quân.

Đây là lớp tàu có lượng giãn nước khoảng 475 tấn, tốc độ cao, khả năng hoạt động dài ngày trên biển, được trang bị hệ thống vũ khí đồng bộ gồm pháo hạm, pháo phòng không và tên lửa phòng không vác vai.

Lớp tàu TT-400TP được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ chủ quyền, với khả năng tác chiến linh hoạt trong nhiều điều kiện biển khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở tàu chiến đấu, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) còn đóng mới thành công 4 tàu vận tải đổ bộ đa năng Roro 5612. Cuối tháng 10/2021, các tàu này được gắn số hiệu 526–529 và biên chế cho Vùng 5 Hải quân.

Đây là dòng tàu thế hệ mới, được đóng theo tiêu chuẩn quốc tế Damen (Hà Lan), có khả năng vận chuyển lực lượng, phương tiện cơ giới, vũ khí và thực hiện đổ bộ trong không gian hạn chế.

Công ty 189 cũng là một trong những đơn vị chủ lực trong lĩnh vực đóng tàu quân sự, với nhiều sản phẩm phục vụ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và các lực lượng chức năng khác.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm tàu tuần tra cỡ lớn, tàu tuần tra đa nhiệm, tàu vận tải – đổ bộ, tàu quân y, tàu cứu hộ tàu ngầm và tàu tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2012–2015, các nhà máy đóng tàu quân đội đã hoàn thành 8 tàu tuần tra cỡ lớn lớp ĐN-2000 cho Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam.

Đây là lớp tàu đa năng, có lượng giãn nước lớn, được thiết kế trên cơ sở tàu OPV-9014 của hãng Damen (Hà Lan), có khả năng hoạt động dài ngày trên biển, mang theo trực thăng và xuồng cứu hộ.

Hiện nay, toàn bộ 8 tàu ĐN-2000 đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát và chấp pháp trên các vùng biển trọng yếu.

Ngoài ra, các nhà máy đóng tàu quân đội còn đóng mới hàng trăm tàu các loại cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư, lực lượng dân quân biển và các đơn vị chức năng khác, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa và tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển.