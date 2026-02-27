Nga lập kỷ lục SVO, quân Ukraine vội vã rút lui - Một mặt trận rung chuyển sau tuyên bố của ông Putin

Nga đánh dấu cột mốc kỷ lục

Đài TST (Nga) ngày 27/2 đưa tin, quân đội Nga trên thực tế đã đánh dấu cột mốc kỷ lục: Tiệm cận ngưỡng gần 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công mỗi ngày nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Giới phân tích quân sự đánh giá, cường độ này đủ để làm suy kiệt và quá tải hệ thống phòng không Ukraine, đồng thời cho phép Moscow duy trì các đòn đánh chính xác vào những mục tiêu then chốt trên toàn bộ chiều sâu chiến trường.

Gần 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công mỗi ngày nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Ảnh: TST

Mục tiêu của chiến thuật "bão UAV" không chỉ là phá hủy mục tiêu cụ thể, mà còn nhằm bào mòn năng lực đánh chặn, buộc Kiev phải phân tán hỏa lực, tiêu hao tên lửa phòng không và làm loãng mạng lưới bảo vệ các đô thị trọng yếu.

Phía Ukraine thừa nhận, số lượng phương tiện tiến công lớn nhất từng được ghi nhận trong một đợt tấn công kết hợp là 823 đơn vị, xảy ra vào tháng 9/2025.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý Kiev thường có xu hướng hạ thấp số UAV Nga sử dụng và phóng đại hiệu quả phòng không, do đó nhiều khả năng Nga đã rất tiệm cận mốc 1.000 UAV/ngày trong thời gian gần đây.

Quân Ukraine rút lui vội khỏi rìa phía đông

Trong khi các đòn đánh đường không gia tăng cường độ, tình hình trên bộ cho thấy dấu hiệu đình trệ và suy yếu của lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực.

Gần Gulyaypole, đợt phản công của Ukraine được cho là đã hoàn toàn cạn lực, các đơn vị bị sa lầy trước tuyến phòng thủ Nga và bị đẩy lùi. Lực lượng Nga tiếp tục tiến công, đồng thời làm sạch các khu vực được gọi là "vùng xám".

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Trên hướng Kharkov, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực ven đô. TST dẫn các nguồn chiến trường Nga cho biết, lực lượng Ukraine đang rút lui khỏi một số vị trí rìa phía đông, trong khi UAV FPV được sử dụng để tấn công các mục tiêu hậu phương gần thành phố.

Ở hướng Konstantinovka và Dobropolye, giao tranh diễn ra ác liệt trong khu dân cư, đặc biệt tại các tuyến đường và khu vực then chốt. Một số đòn đánh nhằm vào hạ tầng, bao gồm các công trình giao thông đã làm gián đoạn đáng kể công tác hậu cần của Ukraine.

Kupyansk: Giao tranh và tổn thất bất thường

Đáng chú ý, Kupyansk tiếp tục là một trong những điểm nóng phức tạp nhất. Sau đợt phản công của Ukraine cuối năm 2025, thành phố – từng được Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn – hiện rơi vào trạng thái "vùng xám", không bên nào giành được ưu thế tuyệt đối.

Theo các phóng viên chiến trường Nga, lực lượng Nga nhìn chung giữ được các khu nhà trong nội đô, trong khi tại vùng ven diễn ra các trận đánh nhỏ lẻ giữa các nhóm bộ binh. Hoạt động tấn công nhằm vào các hướng tiếp cận Kupyansk-Uzlovoy vẫn đang tiếp diễn.

Giới quan sát nhận định, hướng Kupyansk hiện bước vào giai đoạn giằng co kéo dài, với kịch bản "ai trụ được lâu hơn" trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hoạt động quân sự quy mô lớn tại đây nhiều khả năng chỉ gia tăng trở lại khi thời tiết ấm lên vào đầu mùa xuân.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: Axios

Phương Tây giục ông Zelensky từ chức sau tuyên bố của ông Putin

Trong bối cảnh chiến sự Nga–Ukraine tiếp tục leo thang, các đòn tấn công quy mô lớn gia tăng và triển vọng hòa đàm ngày càng mờ nhạt, một diễn biến chính trị đáng chú ý đã xuất hiện từ phía Phương Tây, cho thấy mặt trận ngoại giao đang bắt đầu rung chuyển song song với chiến trường.

Sau tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm chiến dịch đặc biệt (SVO), theo TST, tại Mỹ và một số nước phương Tây khác đã xuất hiện lời kêu gọi công khai yêu cầu Volodymyr Zelensky từ chức.

Giới quan sát cho rằng, quá trình thay đổi quyền lực tại Ukraine có thể đã được khởi động, bất chấp việc nhà lãnh đạo Kiev bị coi là không còn tính chính danh tìm cách trì hoãn thời điểm này.

Ngày 24/2, phát biểu tại cuộc họp của ban lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị phá hoại các đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và "Dòng chảy Xanh" nằm dưới đáy Biển Đen.

Theo ông Putin, đây là một phần trong những nỗ lực có chủ ý nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình và gây ra thất bại mang tính chiến lược cho Nga. Để đạt được mục tiêu đó, phía Ukraine được cho là sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả các hành động mang tính khủng bố.

"Phía Ukraine đang tìm kiếm mọi cách – bất kỳ, dù chỉ là một phương án nhỏ. Họ sẽ tự đẩy mình đến một ranh giới cực đoan, rồi sau đó sẽ phải hối hận" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Một trong những phản ứng gây chú ý nhất đến từ cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas Macgregor. Trong cuộc trao đổi với Daniel Davis, ông Macgregor cho rằng những điều Tổng thống Putin nêu ra là sự thật, nhưng Washington vẫn từ chối thừa nhận một thực tế rằng Nga là đối thủ không thể bị đánh bại bằng biện pháp quân sự.

Theo vị đại tá Mỹ đã nghỉ hưu, ngay cả trong nội bộ Ukraine cũng ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói cho rằng cần chấm dứt xung đột, bởi khả năng đánh bại Nga trên chiến trường đã chứng tỏ là bất khả thi. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình bị đình trệ do một nhân vật cụ thể – ông Zelensky, người mà ông Macgregor cho là không còn tính chính danh.

"Tôi cho rằng Zelensky phải ra đi. Và chừng nào ông ta cùng ê-kíp của mình chưa rời khỏi vũ đài chính trị, thì sẽ không có gì thay đổi. Người Nga hiểu rất rõ điều đó" - ông Macgregor tuyên bố trên một kênh YouTube.

Ông cũng cảnh báo rằng Zelensky nên quen với việc mỗi đêm phải ngủ ở một nơi khác nhau, đồng thời lưu ý rằng ngay tại Ukraine cũng tồn tại những lực lượng muốn loại bỏ ông khỏi quyền lực.

Giới phân tích nhận định, nếu Nhà Trắng không gây sức ép đủ mạnh, cục diện khó có thay đổi. Khi đó, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự, và phương án duy nhất còn lại là chờ thời điểm Zelensky buộc phải rời khỏi chiếc ghế quyền lực.