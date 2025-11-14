Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này

Chiều 12/11 tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức toạ đàm “Kinh tế-xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm khái quát lại những nét lớn, bao trùm, ấn tượng nhất về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua, so với những năm trước và so với thế giới, khu vực, để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh.

Tại Tọa đàm, TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, khẳng định rằng nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt. Theo quan điểm cá nhân của mình, ông cho rằng Việt Nam vừa phải chống chọi với đại dịch, nhưng điều quan trọng là vẫn phục hồi và phát triển nền kinh tế. Điểm ngoạn mục nhất, theo ông, chính là việc đất nước đã vận dụng đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước – đó là phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Đây là hai yếu tố có tính chất thúc đẩy lẫn nhau để phát triển.

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, tại Việt Nam, các chính sách xã hội đã đạt được những thành tựu hết sức nổi bật, cả về văn hóa, xã hội và đặc biệt là phúc lợi xã hội. Chính nhờ phúc lợi xã hội, đất nước đã vượt qua thách thức COVID-19 – một thành tựu mà ông đánh giá là rất lớn. Trong các chính sách xã hội của đất nước, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, Việt Nam đã triển khai một cách đồng bộ và bao trùm. Sự đồng bộ và bao trùm toàn dân thể hiện qua việc Nhà nước đã bao quát cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn và các đối tượng yếu thế. Chính sự đóng góp của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người yếu thế đã giúp xây dựng một nền an sinh xã hội tốt nhất.

Ông cho rằng vấn đề phát triển các lĩnh vực xã hội và an sinh xã hội là một điểm sáng của mô hình phát triển con người ở Việt Nam. Điều này là bởi Nghị quyết Trung ương 42 của Đảng đã khẳng định một ý nghĩa rất lớn: chuyển mạnh từ nhận thức Nhà nước phải chăm lo sang nhận thức toàn xã hội cùng chung tay, hướng tới mục tiêu phát triển vì con người, lấy con người làm trung tâm. Ông nhấn mạnh đây là một ý nghĩa hết sức quan trọng của chính sách xã hội gắn với kinh tế.

TS. Bùi Sỹ Lợi nêu ba chỉ tiêu nổi bật và năm điểm nhấn trong bài học về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước để chứng minh cho nhận định này. Thứ nhất, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,9% năm 2024 và dự kiến đạt gần 1% vào năm 2025. Ông đánh giá đây là một chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước luôn đi trước. So với khu vực và thế giới, Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện chính sách chuẩn nghèo đa chiều và là một trong những nước tiên phong tại châu Á.

Chỉ tiêu thứ hai là độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% – một điểm mà ông nhận định là rất sáng.

Chỉ tiêu thứ ba là chỉ số Phát triển Con người (HDI), được TS. Nguyễn Sĩ Dũng phân tích rất rõ. Trong nhiệm kỳ này, chỉ số HDI đã tăng 18 lần theo báo cáo của UNDP. Theo ông, ba tiêu chí này khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Ông cũng nêu thêm năm điểm nhấn tiêu biểu thể hiện tinh thần của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội.

Điểm nhấn thứ nhất là an sinh xã hội, giảm nghèo bao trùm bền vững, củng cố niềm tin và tạo động lực cho sự phát triển. Ông cho rằng nếu kinh tế xã hội không chăm lo cho người dân thì niềm tin sẽ không được củng cố. Tuy nhiên, thực tế cho thấy niềm tin của người dân đã được củng cố vững chắc đối với Đảng và Nhà nước, dù đã trải qua một nhiệm kỳ cực kỳ khó khăn.

Điểm nhấn thứ hai là y tế và giáo dục được liên kết chặt chẽ, thể hiện tư duy phát triển con người một cách toàn diện. Gần đây, nhiều chính sách lớn đã được ban hành. Dù không có thời gian trình bày chi tiết, ông cho rằng đây là một hướng đi rất đúng đắn.

Điểm nhấn thứ ba là giáo dục và đào tạo đã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền – một yếu tố hết sức quyết định trong phát triển bền vững.

Thứ tư là văn hóa xã hội. Ông cho rằng Việt Nam đã phát huy được bản sắc dân tộc, kết nối văn hóa để phát triển kinh tế và xã hội – đây cũng là một vấn đề văn hóa cần được nhìn nhận sâu sắc.

Cuối cùng là kinh tế gắn với công bằng xã hội. Theo ông, việc đảm bảo lợi ích cho mọi người dân chính là đảm bảo cho toàn dân sự công bằng và bình đẳng. Ông bày tỏ sự xúc động khi nhấn mạnh đến việc bảo vệ nhóm yếu thế trong xã hội.

TS. Bùi Sỹ Lợi khẳng định rằng trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả việc nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng, bao gồm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường. Theo ông, điều này thể hiện rõ việc vận dụng đúng tinh thần Nghị quyết 42 của Trung ương Đảng và Nhà nước. Khi tổng kết Nghị quyết 12 về chính sách xã hội và tiếp tục ban hành Nghị quyết 42, Đảng và Nhà nước đã đặt ra yêu cầu chuyển từ các dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu sang các dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu nhưng có chất lượng ngày càng cao – một sự chuyển biến về mặt chất lượng.

Ông nhận định rằng việc vận dụng quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện rất rõ nét và nổi bật trong nhiệm kỳ 2021-2025.