Việt Nam kêu gọi Liên Hợp Quốc phát huy vai trò lãnh đạo trong ứng phó dịch Covid-19

Các báo cáo viên cho biết, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động sâu sắc đến tất cả các nước, làm gia tăng bất bình đẳng, phân biệt đối xử, trong đó phụ nữ và thanh niên bị ảnh hưởng sâu sắc nhất làm cản trở các tiến trình hòa bình, bầu cử.

Ngoài ra, một số bên trong xung đột, các nhóm khủng bố có xu hướng lợi dụng sự bất ổn của đại dịch để giành lợi thế. Ước tính số người cần cứu trợ nhân đạo trên toàn cầu đã gia tăng 40% và các các quốc gia bị sụt giảm kinh tế tồi tệ nhất trong 90 năm qua là những nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Các báo cáo viên cho rằng, nguy cơ bất ổn còn tồn tại, đại dịch là phép thử về thể chế và chính trị toàn cầu.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên trong xung đột thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2532, tăng cường thực hiện Lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo của Tổng thư ký, hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo cho người dân tại các quốc gia xung đột, tăng cường ủng hộ và bảo vệ an toàn, sức khỏe cho các nhân viên gìn giữ hòa bình. Các nước nhấn mạnh, vaccine ngừa Covid-19 phải là hàng hóa công cộng và khẳng định cần giải quyết các tác động của đại dịch lên kinh tế, không để trở thành hệ lụy chính trị, đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ và thực hiện Lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và đề xuất tạo cơ chế theo dõi việc thực hiện ngừng bắn, phát huy vai trò của các đại diện, đặc biệt của Tổng thư ký, tổ chức khu vực trong trung gian, hòa giải xung đột.

Việt Nam ủng hộ và hoan nghênh các phái bộ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã kịp thời thích nghi với tình hình mới, bảo đảm triển khai sứ mệnh, luân chuyển quân, bảo vệ an toàn, sức khỏe người dân và lực lượng gìn giữ hoà bình. Đại biện lâm thời nhấn mạnh, các quốc gia cần tăng cường cam kết hợp tác quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, xây dựng hệ thống y tế toàn cầu tự cường và ổn định.

Ưu tiên trước mắt cần tập trung là phát triển kinh tế, tăng cường sinh kế của người dân, cung cấp tài chính cho phát triển, bảo đảm tiếp cận vaccine công bằng và bình đẳng. Đại diện Việt Nam kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục thể hiện đoàn kết và vai trò lãnh đạo trong xây dựng một chiến lược toàn diện và mạnh mẽ hơn để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong giai đoạn tiếp theo./.