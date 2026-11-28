Theo kế hoạch, các đơn vị phấn đấu thông hầm Đại Huệ vào tháng 4/2027 và hoàn thành hạng mục vào tháng 3/2028.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, tại gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thực hiện các hạng mục trọng điểm . Hơn 400 nhân sự cùng 117 máy móc, thiết bị đã được huy động, tổ chức thành 15 mũi thi công đồng loạt.

Đối với hạng mục hầm Đại Huệ, ngày 24/9/2026, nhà thầu đã mở cửa hầm phía Tây của ống hầm trái, tạo tiền đề triển khai các công đoạn thi công tiếp theo. Theo kế hoạch, các đơn vị phấn đấu thông hầm vào tháng 4/2027 và hoàn thành hạng mục vào tháng 3/2028.

Bên trong hầm, các công đoạn đào phá đá, gia cố vòm hầm được tổ chức theo trình tự kỹ thuật, phù hợp với điều kiện địa chất thực tế. Công tác trắc địa, đo đạc được thực hiện thường xuyên nhằm kiểm soát hướng tuyến, kích thước hình học và các yêu cầu theo hồ sơ thiết kế.

Bên cạnh hầm Đại Huệ, nhà thầu đang triển khai các hạng mục cầu Đại Huệ và nền đường thuộc phạm vi gói thầu.

Đèo Cả cho biết, theo số liệu công bố trong quá trình triển khai, toàn dự án cần gần 9,9 triệu m³ đất san lấp, 995.000 m³ đá xây dựng, gần 1,8 triệu m³ cấp phối đá dăm cùng khối lượng lớn cát san lấp và cát bê tông.

Trong khi đó, nguồn cung tại chỗ chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu, việc huy động vật liệu còn phụ thuộc vào công suất các mỏ, thủ tục khai thác và giải phóng mặt bằng.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh Nghệ An đã triển khai các giải pháp nâng công suất một số mỏ hiện hữu, bổ sung nguồn khai thác và phối hợp hoàn thiện thủ tục liên quan, tạo điều kiện cho các nhà thầu chủ động kế hoạch cung ứng.

Tại gói thầu XL01, nhà thầu sử dụng hai nguồn đất đắp chính gồm đất đào tận dụng trên tuyến và đất khai thác từ mỏ Hồng Tân 1 tại xã Nam Đàn. Mỏ có diện tích 6,68 ha, trữ lượng 988.363 m³.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan, đơn vị đã tổ chức khai thác, vận chuyển đất phục vụ thi công. Đến nay, khối lượng đất đã khai thác, cung cấp cho gói thầu ghi nhận qua theo dõi vận chuyển đạt hơn 27.100 m³.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được khởi công vào ngày 18/5/2026, có tổng chiều dài hơn 60 km, kết nối khu vực trung tâm Nghệ An với cửa khẩu Thanh Thủy. Công trình có tổng mức đầu tư 23.940 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào vận hành vào năm 2029.

Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ, hành lang kinh tế Đông - Tây và giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tuyến cao tốc là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp (gói XL01 đến gói XL05). Trong đó, gói thầu XL01 có tổng chiều dài 6,3 km, gồm hạng mục chính là hầm Đại Huệ, 11 công trình cầu, 6 hầm chui dân sinh.

Hầm Đại Huệ có chiều dài gần 500m là một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý của dự án. Hầm nằm ở đoạn đầu tuyến qua địa bàn Hưng Nguyên, Kim Liên và Đại Huệ.

Hạng mục gồm hai ống hầm dài lần lượt 495m và 499m, do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Xây lắp Thương mại Delta thực hiện. Trong đó, Đèo Cả trực tiếp đảm nhiệm thi công hầm Đại Huệ, phần tuyến và các công trình cầu.