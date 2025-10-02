Việt Nam đứng top 5 thế giới trong bảng xếp hạng mới, vượt loạt nước ASEAN

Internations, một cộng đồng toàn cầu dành cho những người sống và làm việc bên ngoài đất nước của mình, đã khảo sát hơn 10.000 người nước ngoài mang 172 quốc tịch khác nhau.

Họ đã chọn ra các quốc gia đạt điểm cao nhất về mức độ hạnh phúc tổng thể, cũng là những nước đứng đầu về chỉ số tài chính cá nhân trong cuộc khảo sát, cũng như mang lại cho người nước ngoài chất lượng cuộc sống tốt và sự dễ hòa nhập.

Theo đó, 10 quốc gia hàng đầu cho người nước ngoài theo Internations: Panama, Colombia, Mexico, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, UAE, Indonesia, Tây Ban Nha và Malaysia.

Như vậy, với vị trí top 5 toàn cầu, Việt Nam vượt qua hàng loạt nước ASEAN và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Việt Nam lọt vào top 5, đứng đầu về chỉ số Tài chính cá nhân và thứ tám về chỉ số Hạnh phúc tổng thể. Là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, người nước ngoài mô tả Việt Nam có một nguồn năng lượng và sự năng động rõ rệt.

"Cuộc sống ở đây diễn ra rất nhanh, mọi thứ phát triển mạnh mẽ và mọi người vô cùng nồng hậu, sẵn lòng giúp đỡ", Bertha Pesik, người chuyển đến từ Indonesia, hiện đang làm việc tại Khu nghỉ dưỡng New World Phú Quốc, chia sẻ với BBC.

Pesik đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam vì sự tươi ngon, nhiều rau xanh và ít dầu mỡ. Những món ăn yêu thích của cô bao gồm bún chả, một đặc sản Hà Nội với thịt heo nướng ăn kèm bún, rau thơm và nước chấm; và bánh cuốn, một món ăn miền Bắc với bánh cuốn nhân thịt heo bằm và nấm, rắc thêm hành phi giòn.

Việt Nam cũng là thiên đường cho những người yêu cà phê. "Cà phê Việt Nam là thứ không thể thiếu, nổi tiếng đậm đà, và cà phê muối là một sự kết hợp độc đáo mà tôi rất thích", cô nói.

Những người nước ngoài nhanh chóng học được cách kiểm tra thời tiết rất nhanh trước khi đi du lịch hoặc quyết định định cư ở đâu vì miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam đều có khí hậu rất khác nhau.

Và việc học những câu tiếng Việt cơ bản như "xin chào" và "cảm ơn" có thể giúp ích rất nhiều khi hòa nhập với người dân địa phương.