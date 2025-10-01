Đề xuất dự án 10 tỷ USD, kỳ vọng giúp 20.000 người có việc làm

Trong khuôn khổ toàn cảnh kinh tế tư nhân (ViPEL), ông Phạm Quốc Long - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Gemadept, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA) cho biết dù đã vươn lên nhóm thị trường vận tải container sôi động nhất khu vực, tiệm cận quy mô các trung tâm logistics hàng đầu ASEAN, Việt Nam vẫn nhập siêu logistics khi phần lớn dịch vụ hỗ trợ do nước ngoài cung cấp.

Doanh nghiệp trong nước chủ yếu làm bốc xếp, hoạt động nhỏ lẻ, chỉ nắm khoảng 20% chuỗi cung ứng. Vì vậy Việt Nam chưa thể trở thành trung tâm hàng hải thế giới.

Ví dụ tại cụm cảng Cái Mép, muốn trở thành trung tâm trung chuyển khu vực, nhưng cảng manh mún khiến tàu phải đưa hàng lên bờ rồi mới chuyển sang cảng khác.

Ông Long tính toán cần đầu tư cụm cảng quy mô lớn gồm hạ tầng cảng biển, phân khu chức năng, khu sửa chữa đóng mới tàu và hệ thống cầu cảng kết nối.

Tổng vốn dự kiến khoảng 10 tỷ USD , huy động từ doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng ngân sách quốc gia, triển khai trong 10 năm, tạo hơn 20.000 việc làm.

Trong những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trong khu vực châu Á — hứa hẹn cung cấp đòn bẩy cho xuất khẩu, thương mại điện tử và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường logistics & vận tải hàng hóa Việt Nam ước đạt 52,06 tỷ USD trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Các dự báo khác đưa ra con số khác nhau nhưng đều nhìn nhận tiềm năng lớn. Ví dụ, báo cáo từ Expert Market Research ghi nhận giá trị thị trường logistics Việt Nam đạt 80,65 tỷ USD vào năm 2024, và dự kiến sẽ đạt mức khoảng 149,98 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng trung bình (CAGR) khoảng 6,40%.

Báo cáo từ IMARC Group cũng cho rằng năm 2024 thị trường logistics Việt Nam đạt khoảng 30 tỷ USD, và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2033.