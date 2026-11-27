Việt Nam đang sở hữu một ‘mỏ vàng’ vừa mang về hơn 6 tỷ USD.

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Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất của Việt Nam trong tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt 734,54 triệu USD, tăng 6,51% so với tháng trước và tăng mạnh 46,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 6,35 tỷ USD, tăng 35,04% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng khá cao, cho thấy hoạt động xuất khẩu đang mở rộng cả về quy mô và giá trị, góp phần nâng cao vai trò của nhóm hàng hóa chất trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Xét về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi mang về 1,06 tỷ USD, tăng 12,44%, chiếm 16,51% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhật Bản nổi lên là thị trường có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong nhóm thị trường chủ lực. Trong tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 149,96 triệu USD, tăng 5,12% so với tháng trước và tăng 177,63% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, kim ngạch đạt 1,06 tỷ USD, tăng 146,71%, chiếm 16,47% tổng kim ngạch, tăng mạnh so với tỷ trọng 9,10% của cùng kỳ năm trước.

Quy mô xuất khẩu sang Nhật Bản hiện đã gần tương đương Trung Quốc, phản ánh sự cải thiện đáng kể về khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường. Cùng với đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc cũng ghi nhận kết quả tích cực, lũy kế 10 tháng đạt 509,37 triệu USD, tăng 104,73%.

Ngành công nghiệp hóa chất tại Việt Nam đã hình thành và phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước. Đặc biệt, từ khi có Luật Hóa chất 2007 đến nay, ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vai trò quan trọng, từng bước hiện đại hóa, làm chủ công nghệ, chủ động sản xuất nguyên liệu, sản phẩm cho ngành sản xuất trong nước, tiến tới xuất khẩu…

Cũng theo Cục Hoá chất, ngành hóa chất Việt Nam được biết đến với 10 phân ngành, bao gồm: Phân bón; hóa chất bảo vệ thực vật; hóa dược; hóa dầu; hóa chất cơ bản; các sản phẩm cao su; sản phẩm điện hóa; chất tẩy rửa; sơn và mực in; khí công nghiệp.

Trong đó, phân ngành hóa dầu với những sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp phát triển như các loại nhựa PE, PP, PVC, PS… cho ngành công nghiệp nhựa, bao bì và các loại sợi tổng hợp như PET, PA cho công nghiệp dệt, nguyên liệu LAB cho sản xuất bột giặt.

Hiện Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, phân bổ cho 10 phân ngành và khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Việt Nam đã bước đầu hình thành ngành công nghiệp hóa chất có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các lĩnh vực sản xuất chủ yếu như phân bón: Phân đạm, phân lân, DAP, NPK; hóa chất cơ bản như H2SO4, xút, HCl; sản phẩm hóa dầu như xơ sợi, nhựa PS, PP; sản phẩm cao su, hóa chất tiêu dùng…

Trong đó, các dự án mới trong lĩnh vực hóa chất, đặc biệt là các dự án hóa dầu, hóa dược, hóa chất cơ bản góp phần khiến cho chủng loại sản phẩm hóa chất trong nước sản xuất đa dạng hơn. Tuy nhiên, những sản phẩm công nghệ cao trong nước vẫn chưa sản xuất được, nguyên liệu đầu vào còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.