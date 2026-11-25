Thông tin này vừa được ACV công bố.

Thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến vào đầu tháng 12/2026, sẽ thực hiện bay hiệu chuẩn đối với đường cất, hạ cánh thứ 2 của Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Hiện nay, 2 đường cất, hạ cánh và một số công trình tại khu hạ tầng sân bay Long Thành đã đủ điều kiện đưa vào khai thác. Trong đó, đường cất, hạ cánh số 1 và một số công trình khu bay đã phục vụ chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. Đường cất, hạ cánh số 1 cũng đã được công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không.

Đối với đường cất hạ cánh thứ 2 (đường cất, hạ cánh số 3), sau khi hoàn thành bay hiệu chuẩn, ACV cũng sẽ hoàn thiện các thủ tục và thực hiện công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không để đảm bảo đưa vào khai thác.

Năm 2024, ACV đã đề xuất cơ quan chức năng triển khai xây dựng thêm đường cất, hạ cánh thứ 2 (đường băng số 3) ngay trong giai đoạn 1 của Dự án Sân bay Long Thành.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên tính toán của ACV về nhu cầu cất, hạ cánh phục vụ cho nhà ga T1 với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Ngoài ra ACV cho rằng, việc có 2 đường băng để dự phòng trong tình huống 1 đường băng gặp trục trặc cũng là cần thiết với một sân bay công suất lớn.

Cuối tháng 3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung xây dựng thêm một đường cất hạ cánh ngay trong giai đoạn 1 của dự án.

Tháng 5/2025, ACV và liên danh các nhà thầu đã khởi công xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 của Sân bay Long Thành. Đường cất hạ cánh thứ 2 được đầu tư xây dựng với quy mô bằng đường cất, hạ cánh số 1 với chiều dài 4km, rộng 75m.

Trước đó, ACV cùng liên danh tư vấn Incheon Airport (IAC) đã triển khai các kịch bản thử nghiệm thực địa vận hành tại Sân bay Long Thành. Để phục vụ công tác thử nghiệm vận hành toàn diện Sân bay Long Thành, IAC đã xây dựng bộ tài liệu gồm 55 kịch bản thử nghiệm bộ tình huống mô phỏng thực tế nhằm kiểm chứng tính khả thi, sự phối hợp giữa các bên liên quan và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống trước khi đưa vào khai thác chính thức bao gồm 62 kịch bản đơn lẻ.

Các kịch bản này bao phủ 4 lĩnh vực cốt lõi: Phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khu bay; an ninh, an toàn, công nghệ thông tin và truyền thông.

Sân bay Long Thành được đầu tư 16 tỷ USD. Khi hoàn thành, đây sẽ là cảng hàng không lớn nhất Việt Nam. Theo kế hoạch, Sân bay Long Thành sẽ được vận hành, đưa vào khai thác thương mại từ ngày 24/12 tới.

Trong giai đoạn đầu, từ ngày 24/12 đến hết tháng 3/2027 (lịch bay mùa Đông 2026 - 2027), với sản lượng khai thác dự kiến đạt khoảng 6 - 10% công suất thiết kế, tương ứng từ 20-30 chuyến bay/ngày; tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần. Sân bay Long Thành sẽ chỉ đưa vào khai thác đường cất, hạ cánh số 1.



