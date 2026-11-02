Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Thái Lan và Mỹ

Tin vui giúp Việt Nam thu về hơn 1,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng qua, mở ra khả năng thiết lập kỷ lục mới trong năm nay.

Cụ thể, theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 25.000 tấn hạt tiêu, thu về gần 164 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng khoảng 11%, trong khi kim ngạch tăng tương ứng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu đạt gần 217.000 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng 16% về lượng và 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu chủ yếu đến từ lượng hàng bán ra tăng, trong khi giá bình quân vẫn chịu áp lực.

Cụ thể, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 9 đạt khoảng 6.500 USD/tấn, gần như đi ngang so với tháng trước nhưng giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, mức giá bình quân cũng giảm khoảng 4%, xuống còn hơn 6.500 USD/tấn.

Xét theo thị trường, Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong số các quốc gia nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm, thị trường này tiêu thụ gần 53.000 tấn, chiếm khoảng 24% tổng lượng xuất khẩu, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 9, xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 6.600 tấn, trị giá hơn 46 triệu USD, tăng lần lượt 44% về lượng và gần 40% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Đà tăng trong tháng cuối quý III góp phần củng cố vai trò của Mỹ đối với ngành hạt tiêu Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường có sự phân hóa.

Ngoài Mỹ, một số thị trường cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong 9 tháng đầu năm. Xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 84%, Thái Lan tăng gần 59%, Hà Lan tăng 21%, Ai Cập tăng 19% và Philippines tăng 16%.

Ở chiều ngược lại, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất giảm 26%, Ấn Độ giảm 21%, Đức giảm 15% và Anh giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trong tháng 9 cũng cho thấy sự phân hóa giữa các thị trường. Bên cạnh Mỹ, xuất khẩu sang Anh và Ấn Độ ghi nhận mức tăng về lượng, trong khi Hà Lan, Ai Cập, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và UAE đều giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực về sản lượng, với Mỹ tiếp tục là đầu ra chủ lực. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân giảm cho thấy kim ngạch chưa tăng tương ứng với lượng hàng bán ra.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nguồn cung dồi dào từ Brazil và Campuchia đang là những yếu tố gây sức ép lên giá tiêu Việt Nam. Brazil được mùa, lượng hàng chào bán tăng khiến cạnh tranh gay gắt hơn, đặc biệt tại các thị trường nhạy cảm về giá. Trong khi đó, bất ổn tại Trung Đông tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với vận tải và chi phí logistics, có thể khiến nhà nhập khẩu thận trọng hơn khi ký hợp đồng mới. Vì vậy, dù nguồn cung trong nước suy giảm, giá tiêu vẫn khó tăng mạnh khi người mua có nhiều lựa chọn từ các nước sản xuất khác.

Trong những tháng cuối năm, thị trường được dự báo duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định. Diễn biến sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sức mua từ Mỹ, Trung Quốc và lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường. Nếu các nhà nhập khẩu tăng mua để phục vụ sản xuất, tiêu dùng hoặc bổ sung tồn kho, giá có thể được hỗ trợ.

Ngược lại, nhu cầu yếu tại châu Âu cùng áp lực cạnh tranh từ Brazil sẽ hạn chế khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững. Về dài hạn, VPSA cũng lưu ý nguy cơ El Niño phát triển từ cuối năm 2026 có thể ảnh hưởng đến sản lượng tại các vùng trồng trọng điểm ở Việt Nam, Indonesia và miền Bắc Brazil trong năm 2027. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào cường độ và thời gian kéo dài của hiện tượng thời tiết này.