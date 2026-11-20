Việt Nam vừa thu về hơn 800 triệu USD từ một mỏ vàng.

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Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tháng 10/2026, xuất khẩu cá ngừ đạt 96 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đạt 816 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, diễn biến xuất khẩu đã có sự chuyển biến rõ rệt giữa hai giai đoạn. Sau khi kim ngạch liên tục giảm từ tháng 2 đến tháng 5, kim XK đã bắt đầu phục hồi trong tháng 6 và tháng 7, trước khi chững lại trong tháng 8 và tiếp tục tăng trong tháng 9.

Tính riêng giai đoạn tháng 6–10/2026, xuất khẩu cá ngừ đạt khoảng 448,8 triệu USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng những tháng gần đây đã bù đắp được phần sụt giảm trong nửa đầu năm.

Xét về thị trường, Mỹ giữ vững vị thế là đầu ra lớn nhất của cá ngừ Việt Nam, tập trung vào thịt và loin cá ngừ đông lạnh. Cụ thể theo VASEP, tong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đạt hơn 280 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ và chiếm gần 39% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Tuy nhiên, VASEP đánh giá thị trường Mỹ cũng đặt ra không ít thách thức khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận và tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng chặt chẽ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải theo sát chính sách thương mại của Mỹ, kiểm soát chi phí và đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, tiêu chuẩn nhập khẩu. Đồng thời, cần mở rộng thị trường để giảm phụ thuộc vào các thị trường chủ lực.

Với dư địa cuối năm, VASEP nhận định đà phục hồi của ngành cá ngừ đang đối mặt với không ít thách thức. Thị trường thế giới tiếp tục phân hóa, nhu cầu phục hồi chậm trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tạo sức ép lên chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh Mỹ, một số thị trường cũng đang ghi nhận tín hiệu tích cực. Xuất khẩu cá ngừ sang Đức đạt gần 19 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Đức hiện là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ hai của Việt Nam trong khối EU, sau Hà Lan.

Sau khi tăng 8% trong quý I, xuất khẩu sang Đức giảm 14% trong quý II, xuống còn gần 4 triệu USD. Tuy nhiên, sang quý III, kim ngạch phục hồi mạnh, đạt hơn 6 triệu USD, tăng 36%.

Riêng tháng 9/2026, xuất khẩu cá ngừ sang Đức đạt hơn 3 triệu USD, tăng tới 167% so với cùng kỳ, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm. Kết quả này góp phần đưa xuất khẩu lũy kế 9 tháng trở lại tăng trưởng, dù diễn biến đơn hàng vẫn chưa thực sự ổn định.

Theo số liệu thống kê nhập khẩu của Eurostat, trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu khoảng 368 triệu USD cá ngừ, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các nhà cung cấp chính, Ecuador tiếp tục dẫn đầu với 76 triệu USD, tăng 6%; tiếp đến là Hà Lan với gần 68 triệu USD, tăng 11%. Ngược lại, nhập khẩu từ Papua New Guinea giảm mạnh 30%, xuống còn 54 triệu USD. Nhập khẩu từ Philippines tăng 10%, đạt 41 triệu USD.