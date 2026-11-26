Việt Nam vừa đón một ‘mỏ vàng’ trị giá hơn 2 tỷ USD.

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Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, trong tháng 10/2026, xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam đạt 198,64 triệu USD, giảm 4,25% so với tháng 9/2026 và tăng 12,41% so với tháng 10/2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy của cả nước đạt 2,06 tỷ USD, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo thị trường, Việt Nam xuất khẩu giấy chủ yếu sang hai thị trường Mỹ và ASEAN với tỷ trọng chiếm 68,10% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 10 tháng năm 2026 đạt 743,52 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 36,16% tổng kim ngạch xuất khẩu giấy của cả nước.

ASEAN là thị trường xuất khẩu giấy lớn thứ hai của nước ta với kim ngạch 10 tháng năm 2026 đạt 658,90 triệu USD, tăng 25,05% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 32,04%. Trong đó, xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường thành viên Campuchia, Thái Lan và Indonesia chiếm 74,84% kim ngạch xuất khẩu giấy sang khối thị trường này.

Đứng thứ ba là xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc đạt 167,93 triệu USD trong 10 tháng năm 2026, tăng 31,10% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 8,17% (mở rộng so với mức 7,23% của cùng kỳ năm 2025).

Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong thập kỷ gần đây, ngành giấy và bột giấy ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân hai chữ số mỗi năm. Năm 2025, tổng sản lượng giấy sản xuất trong nước đạt 6,34 triệu tấn.

Nhu cầu tiêu thụ cũng tiếp tục gia tăng. Tổng lượng giấy tiêu dùng tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 7,77 triệu tấn, tăng 10,8% so với năm trước. Trong đó, giấy bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất với mức tiêu dùng 6,19 triệu tấn, tăng 12,6%. Động lực tăng trưởng đến từ sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu vận chuyển và logistics ngày càng lớn, cùng xu hướng sử dụng bao bì giấy thay thế một phần bao bì nhựa.

Bên cạnh giấy bao bì, nhu cầu đối với giấy tissue cũng tăng lên. Năm 2025, lượng tiêu dùng mặt hàng này đạt khoảng 423.000 tấn, tăng 8,7% so với năm trước. Diễn biến này cho thấy thị trường giấy trong nước tiếp tục mở rộng, với nhu cầu đến từ cả hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa và tiêu dùng hàng ngày.

Theo dự báo, đến năm 2030, tổng công suất sản xuất giấy và bìa của Việt Nam có thể đạt khoảng 10,9 triệu tấn. Riêng công suất giấy bao bì dự kiến tăng từ 6,34 triệu tấn lên 9,7 triệu tấn, chiếm gần 90% tổng công suất tăng thêm của toàn ngành. Điều này cho thấy giấy bao bì sẽ tiếp tục là phân khúc trọng tâm trong kế hoạch mở rộng sản xuất những năm tới.