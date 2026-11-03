Việt Nam đang xây công trình năng lượng nghìn tỷ giữa dãy núi dài nhất cả nước, quyết xong ngay trong năm nay

Dự án năng lượng này có điểm gì đặc biệt?

Hình ảnh thi công dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 vào tháng 4 năm nay (Ảnh: EVNGENCO2)

Tại Việt Nam, Quảng Trị là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án điện gió, nhờ tiềm năng gió lớn, ổn định.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cũng nêu rõ quan điểm, năng lượng là một trong bốn trụ cột phát triển của địa phương, bên cạnh logistics, du lịch, nông nghiệp xanh. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị định hướng trở thành một trong những trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin, theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng quy mô công suất điện gió được phân bổ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lên tới 4.614MW.

Địa phương đã có 24 dự án điện gió đi vào vận hành, với tổng công suất 1.102MW. Phần công suất còn lại đang được triển khai ở nhiều giai đoạn, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đến thi công xây dựng.

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 là một trong những dự án năng lượng đang được thi công xây dựng trên địa bàn. Công trình đã được khởi công vào ngày 19/12/2025, do Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), trực thuộc EVN làm chủ đầu tư.

Theo thông tin từ EVNGENCO2, nhà máy được xây dựng tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi có gió mạnh và ổn định năm. Được biết, với chiều dài 1.100km, dãy Trường Sơn là dãy núi dài nhất Việt Nam.

Dự án có công suất 30MW, gồm 6 tua-bin gió, tổng mức đầu tư trên 1.129 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, sản lượng điện bình quân từ nhà máy ước đạt 88,55 triệu kWh/năm. Công trình không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho miền Tây tỉnh Quảng Trị.

Tại Lễ khởi công, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh, việc khởi công dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh.

Đồng thời, công trình thể hiện quyết tâm của địa phương trong lộ trình thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Qua đó, mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung và cả nước được từng bước hiện thực hóa.

Về tiến độ, theo thông tin mới nhất từ EVNGENCO2 về kế hoạch hoạt động trong quý IV năm nay, dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 là một trong hai dự án được đơn vị đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ trong quý cuối năm. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12.

EVNGENCO2 cũng cho biết thêm, công tác lắp đặt các trụ tháp tua-bin đã được các đơn vị triển khai từ ngày 27/7. Đến cuối tháng 9, việc lắp đặt các tua-bin và thiết bị liên quan tại tua-bin số 3 và số 6 cơ bản hoàn thành; các đơn vị đang thi công các tuabin còn lại. Phần trạm biến áp đã hoàn thành lắp đặt thiết bị nhất thứ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung phối hợp với địa phương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các phần còn lại.