Việt Nam đang sở hữu toà tháp đôi có cầu kính trên không cao nhất cả nước, xác lập kỷ lục ngay ngày khánh thành

Cầu kính dài hơn 41 m, cao 145,9 m tại dự án Happy One Central đã xác lập kỷ lục “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền hai đỉnh tòa tháp”.

Happy One Central là dự án căn hộ được phát triển tại Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây. Trên khu đất rộng khoảng hơn 10.000 m2, dự án gồm hai tòa tháp cao 40 tầng và ba tầng hầm, cung cấp 1.291 căn hộ cùng các sản phẩm thương mại.

Điểm nhấn của công trình là cầu kính dài hơn 41 m, nối hai đỉnh tháp ở độ cao 145,9 m. Trong khi toàn bộ tòa tháp đôi cao 146,3 m, cây cầu được bố trí sát đỉnh, kết nối các không gian tầng thượng và tạo lối đi bộ, ngắm cảnh đô thị từ trên cao.

Ngày 27/4/2024, cầu được khánh thành và xác lập kỷ lục “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền hai đỉnh tòa tháp”, do Hội kỷ lục gia Việt Nam ghi nhận. Danh hiệu này được ghi nhận riêng cho loại hình cầu kính kết nối hai đỉnh tháp.

Ngay ngày khánh thành, công trình đã lập kỷ lục “Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền hai đỉnh tòa tháp”.

Theo thông tin giới thiệu, cây cầu sử dụng gần 64 tấn thép cường độ cao kết hợp kính cường lực, có khả năng chịu tải lên đến 400 kg/m2. Kết cấu được thiết kế để đáp ứng tải trọng sử dụng và chuyển vị của hai tòa tháp, đồng thời chịu động đất cấp 7, gió cấp 11 theo tiêu chuẩn Việt Nam. Niên hạn sử dụng thiết kế của cầu được công bố lên đến 100 năm, tương đương các tòa tháp chính.

Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Đại Dũng đã giám sát, quản lý khắt khe để đảm bảo các tiêu chí chất lượng. Sản phẩm được nghiệm thu, thí nghiệm, siêu âm mối hàn bởi đơn vị thứ ba. Do dự án nằm trên độ cao gần 146 m, đội ngũ thi công đã sử dụng hệ thống kích thủy lực 4 kích, với mỗi kích nâng được 40 tấn, nâng chỉ số an toàn lên đến 2,5 lần.