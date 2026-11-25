Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2029. Dự án được chia làm 3 thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km (6.989 tỷ đồng); dự án thành phần 2 dài 68km (27.576 tỷ đồng); dự án thành phần 3 dài 35km (9.169 tỷ đồng).

Tuyến đường được thiết kế vượt qua hai khu vực địa hình đèo phức tạp là đèo An Khê và đèo Mang Yang.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, cả 3 dự án thành phần đều đã triển khai thi công. Đối với gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần 1, dài 12km, các nhà thầu đã huy động hơn 300 máy móc, thiết bị và hơn 500 nhân lực, tổ chức 32 mũi thi công. Nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật gói thầu vào ngày 31/12/2027 và hoàn thành trong năm 2028.

Nguồn vật liệu đất đắp cơ bản được bảo đảm, song việc vận chuyển đến công trường còn gặp khó khăn do một số tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, một số vị trí có nền đường đắp cao đến khoảng 12m, đòi hỏi áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp và kiểm soát độ lún trong quá trình thi công.

Tại gói thầu XL02, đoạn Km12 - Km22 thuộc dự án thành phần 1, nhà thầu đã huy động hơn 500 máy móc, thiết bị và hơn 1.000 nhân lực, tổ chức 32 mũi thi công. Giá trị thực hiện đạt hơn 360/2.000 tỷ đồng, khoảng 18% giá trị gói thầu.

Đối với dự án thành phần 2, đại diện chủ đầu tư cho biết, tuyến đi qua khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, với 2 hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang, tổng chiều dài khoảng 5,75km, cùng 2 cầu đặc biệt có trụ cao trên 105m.

Các nhà thầu đang tiếp cận cửa hầm, tập kết máy móc, thiết bị và tổ chức thi công những hạng mục ban đầu. Tuy nhiên, địa hình chia cắt khiến việc mở đường tiếp cận cửa hầm và vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại. Các công trình hầm, cầu cũng đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật và tổ chức thi công.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku xuống còn khoảng 1,5–2 giờ, giảm áp lực giao thông và nguy cơ mất an toàn trên hai đèo An Khê, Mang Yang.

Tuyến cao tốc cũng sẽ kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, hình thành trục giao thông Đông - Tây gắn với cao tốc Bắc - Nam, cảng biển Quy Nhơn, sân bay và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.