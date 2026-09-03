Việt Nam đã có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí 300 người cao tuổi đến cuối đời: Rộng 4,2ha, nơi ở kết hợp khu sinh thái đầy đủ vườn rau, ao cá

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4, cơ sở dưỡng lão này nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Tháng 4/2026, Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen, thường được gọi là Nhà dưỡng lão Láng Sen, chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động tại ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Theo Báo Nhân Dân, toàn bộ cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích 42.646m², tương đương hơn 4,2ha. Công trình do Tòa Giám mục Long Xuyên tổ chức xây dựng, Dòng Camillo quản lý và điều hành.

Theo VOV, mục tiêu của cơ sở là chăm sóc những người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa, không có người chăm sóc hoặc không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhà dưỡng lão được khởi công vào tháng 8/2025. Chỉ khoảng 8 tháng sau, công trình đã hoàn thiện và chính thức đi vào vận hành vào tháng 4/2026.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi lễ khánh thành (Ảnh Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Sẵn sàng chăm sóc miễn phí cho 300 người cao tuổi

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Láng Sen là người cao tuổi thuộc diện được tiếp nhận sẽ được chăm sóc miễn phí đến cuối đời.

VOV cho biết cơ sở có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 300 người cao tuổi neo đơn, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Báo Nhân Dân cũng xác nhận đối tượng được chăm sóc miễn phí là người cao tuổi không nơi nương tựa, không có người chăm sóc và không thể tự chăm sóc bản thân.

Theo Báo Xây dựng, cơ sở bắt đầu tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ từ tháng 3/2026. Những trường hợp được xem xét tiếp nhận là người từ 70 tuổi trở lên, không còn thân nhân chăm sóc hoặc không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân; người cao tuổi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được ưu tiên.

Tại thời điểm khánh thành vào tháng 4, khoảng 30 cụ ông, cụ bà đầu tiên đã được tiếp nhận, sinh sống và chăm sóc tại đây. Cơ sở sau đó tiếp tục nhận hồ sơ để từng bước tiến tới khả năng phục vụ khoảng 300 người.

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân cần thăm hỏi sức khoẻ các cụ đang sinh hoạt tại Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen (Ảnh Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Bên trong có khu chăm sóc riêng, phục hồi chức năng và không gian thấp tầng

Thay vì bố trí toàn bộ người cao tuổi trong những khu phòng giống nhau, Láng Sen được chia thành nhiều khu vực dựa trên tình trạng sức khỏe và khả năng vận động của từng người.

Thông tin được công bố khi xây dựng cho thấy nơi đây có khu dành cho người cao tuổi còn khỏe, khu dành cho người đau yếu, người suy giảm chức năng, người yếu liệt, khu phục hồi chức năng vận động và khu điều dưỡng chăm sóc đặc biệt.

Một chi tiết đáng chú ý là các công trình dành cho người cao tuổi được tổ chức theo hướng thấp tầng. Các khu nhà không bố trí tầng lầu nhằm hạn chế việc người cao tuổi phải leo cầu thang. Phòng ở được thiết kế trần cao, tạo độ thông thoáng và trang bị các tiện nghi phục vụ sinh hoạt.

Ngoài nơi nghỉ ngơi, cơ sở còn bố trí các không gian phục vụ chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt chung. Việc chia tách những khu vực theo khả năng vận động giúp người còn khỏe có thể duy trì sinh hoạt tương đối độc lập, trong khi những người suy giảm chức năng hoặc yếu liệt được chăm sóc ở khu phù hợp hơn.

Phối cảnh toàn bộ khu vực Cơ sở chăm sóc người già neo đơn Láng Sen (Ảnh Báo Hà Tĩnh/Báo Xây Dựng)

Mô hình vì thế không chỉ giải quyết nhu cầu về một nơi ở cho người già neo đơn, mà còn hướng đến việc chăm sóc dài hạn, từ sinh hoạt thường ngày cho tới hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng.

Hơn 5.000m² dành cho ao cá, vườn rau, cây ăn trái và ruộng lúa

Một điểm khác biệt dễ nhận thấy tại Láng Sen nằm ở khoảng xanh được bố trí trong khuôn viên. Theo VOV và TTXVN, bên cạnh các khu nhà ở và chăm sóc, tại đây còn có khu sinh thái rộng hơn 5.000m², gồm ao cá, vườn rau, vườn cây ăn trái và ruộng lúa. Không gian này được xây dựng để người cao tuổi có thêm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi và tiếp xúc với thiên nhiên.

Vị trí của nhà dưỡng lão cũng khá đặc biệt. Công trình nằm bên Quốc lộ 80, xung quanh là không gian đặc trưng của vùng đồng bằng miền Tây. Những mảng vườn, mặt nước và ruộng lúa bên trong vì thế giúp cảnh quan của cơ sở gần gũi hơn với môi trường sống quen thuộc của nhiều người cao tuổi tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ sở còn tính đến khu vực lao động dành cho những người vẫn còn đủ sức khỏe. Người cao tuổi có thể thực hiện một số công việc thủ công phù hợp, qua đó duy trì vận động và có thêm hoạt động trong ngày.

Hình ảnh thực tế khi còn đang xây dựng của 1 khu vực tại cơ sở (Ảnh Báo Công giáo và Dân tộc)

Hình ảnh thực tế hiện nay (Ảnh Báo Văn Hóa)

Để phục vụ quy mô lớn, ngay từ giai đoạn xây dựng, đơn vị vận hành cũng chuẩn bị đội ngũ nhân sự chuyên trách. Tháng 8/2025, khoảng 50 nhân viên đã được huấn luyện kỹ năng chăm sóc người cao tuổi; theo tính toán được công bố thời điểm đó, khi phục vụ đủ khoảng 300 người, cơ sở cần khoảng 80 nhân viên.