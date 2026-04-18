Việt Nam có thành phố khiến tỷ phú Jack Ma thong dong chạy bộ, vượt mặt Thái Lan về độ rẻ nhất thế giới

Ngọc Ánh

Không chỉ ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng, nơi đây còn đang dần định hình là một điểm đến vừa dễ tiếp cận về chi phí, vừa đủ sức hấp dẫn để thu hút cả những du khách quốc tế.

Không đâu khác chính là Thủ đô Hà Nội, đang nổi lên như một điểm đến có chi phí hợp lý bậc nhất thế giới, đồng thời đủ sức hấp dẫn để thu hút cả những du khách quốc tế khó tính nhờ sự cân bằng giữa trải nghiệm văn hóa và mức giá dễ tiếp cận.

Jack Ma tự mình trải nghiệm đời sống bản địa

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của Hà Nội là khả năng mang lại trải nghiệm đời sống bản địa rõ nét. Du khách có thể dễ dàng hòa mình vào nhịp sống thường nhật, từ việc ăn uống trên vỉa hè, dạo quanh phố cổ cho đến tham gia các hoạt động công cộng.

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017, tỷ phú Jack Ma từng xuất hiện với trang phục giản dị khi chạy bộ và dạo phố tại khu vực Hồ Gươm. Hình ảnh này phần nào phản ánh môi trường đô thị tương đối an toàn và cởi mở, nơi ngay cả một nhân vật nổi tiếng toàn cầu cũng có thể tiếp cận không gian công cộng như một người dân bình thường.

Chính sự gần gũi và tính kết nối cộng đồng này tạo nên một dạng trải nghiệm mà nhiều du khách quốc tế tìm kiếm: “sống như người bản địa” thay vì chỉ tham quan theo lịch trình cố định.

Sự công nhận quốc tế củng cố vị thế điểm đến

Không chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan, Hà Nội còn liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2025, thành phố được vinh danh tại World Travel Awards với hai hạng mục quan trọng ở khu vực châu Á, vượt qua nhiều điểm đến quen thuộc như Bangkok và Chiang Mai.

Bên cạnh đó, tạp chí Time Out xếp Hà Nội vào nhóm những thành phố đáng trải nghiệm về văn hóa trên thế giới. Ở khía cạnh chi phí, Hà Nội cũng nằm trong nhóm các đô thị có mức sống hợp túi tiền nhất, nổi bật so với nhiều thành phố lớn trong khu vực. Những đánh giá này góp phần củng cố hình ảnh Hà Nội không chỉ là điểm đến giàu bản sắc, mà còn có tính cạnh tranh rõ rệt trên bản đồ du lịch quốc tế. Điểm nổi bật của Hà Nội nằm ở khả năng cung cấp trải nghiệm đa dạng với mức chi phí phải chăng.

Ngay cả các nhà hàng cao cấp hoặc được gắn sao Michelin cũng có mức giá mềm hơn so với mặt bằng chung quốc tế. Bên cạnh đó, chi phí lưu trú, di chuyển và các hoạt động giải trí tại Hà Nội đều ở mức hợp lý, với nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhóm du khách.

Hệ sinh thái dịch vụ đa dạng vượt xa mong đợi

Điểm mấu chốt giữ chân du khách chính là khả năng cung cấp trải nghiệm đa dạng với mức chi phí cực kỳ lý tưởng. Các món ăn phổ biến như phở hay bún chả thường dao động khoảng 40.000 đến 70.000 đồng trong khi cà phê phổ biến ở mức 20.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều đô thị du lịch trong khu vực. Ngay cả các nhà hàng cao cấp hoặc được gắn sao Michelin tại đây cũng có mức giá mềm hơn nhiều so với mặt bằng chung quốc tế.

Không chỉ nổi bật ở ẩm thực đường phố, Hà Nội còn đang dần khẳng định mình ở những phân khúc dịch vụ đẳng cấp hơn. Việc quán bar Halflington trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong danh sách 50 quán bar tốt nhất thế giới năm 2024 đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái du lịch đô thị. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ quanh Hồ Gươm giống như Jack Ma và kết thúc đêm muộn tại một không gian cocktail đẳng cấp quốc tế.

Sự kết hợp giữa thời tiết mùa thu mát mẻ từ tháng 9 đến tháng 11 cùng những nỗ lực bảo tồn di sản đã tạo nên một thương hiệu vô cùng bền vững. Hà Nội không chạy theo những trào lưu du lịch rập khuôn mà tập trung vào những giá trị cốt lõi nhất. Chính sự cân bằng giữa chiều sâu lịch sử và mức chi phí hợp lý đã giúp Hà Nội không chỉ là điểm đến hàng đầu Việt Nam mà đã thực sự khẳng định vị thế vươn tầm, sẵn sàng vượt mặt mọi đối thủ sừng sỏ trên bản đồ quốc tế.

Thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 thường được xem là lý tưởng để trải nghiệm thành phố, khi thời tiết bước vào mùa thu mát mẻ. Đây cũng là lúc việc tham quan các địa điểm như Hồ Gươm, khu phố cổ hay Hồ Tây trở nên dễ chịu hơn.

