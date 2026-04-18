Trong ngày thứ Bảy, 18/4/2026, tức ngày 2 tháng 3 âm lịch, còn gọi là ngày Nhâm Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, hành Thủy của thiên can Nhâm tọa trên hành Thổ của địa chi Tuất, tạo nên sự dung hòa giữa trí tuệ và sự kiên định.

Ngày Nhâm Tuất gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên cục diện Thìn - Tuất tương xung gây ra những biến động mạnh về địa chất hoặc các thủ tục hành chính, nhưng lại được chi Ngọ của năm hòa giải nhờ bộ Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất giúp biến thách thức thành cơ hội bứt phá. Nguồn năng lượng Đại Hải Thủy (nước biển lớn) tràn trề trong ngày này thúc đẩy sự linh hoạt và giao thương, song cũng dễ dẫn đến tâm lý chủ quan hoặc những quyết định mang tính cảm tính cao.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất trong ngày cùng cách tối ưu tài lộc mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Vận trình thăng hoa rực rỡ

Theo tử vi học, sự kết hợp giữa ngày Tuất và năm Ngọ tạo nên bộ đôi Ngọ - Tuất bán hợp, giúp vận trình con giáp tuổi Ngọ thăng hoa rực rỡ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận hanh thông, bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc kinh doanh. Sự nhiệt huyết và quyết đoán giúp con giáp tuổi Ngọ dẫn đầu trong các dự án quan trọng, mang về nguồn thu đáng kể.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ nên tiến hành các cuộc đàm phán vào giờ Thìn (7h-9h) để gia tăng cát khí. Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng trang phục màu đỏ hoặc tím để kích hoạt thêm năng lượng Hỏa, giúp tài lộc thêm vững chắc.

2. Con giáp tuổi Dần: Quý Nhân hỗ trợ

Ngày Tuất hoàn thiện bộ khung Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất, mang lại sự hỗ trợ tuyệt đối từ quý nhân cho người tuổi Dần. Con giáp này được cho là sẽ giống như mãnh hổ xuống núi, bứt phá mạnh mẽ trên con đường công danh - sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc dồi dào, bản mệnh có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các mối quan hệ xã giao. Những kế hoạch liên quan đến mở rộng kinh doanh hoặc hợp tác mới sẽ mang lại kết quả tài chính khả quan cho tuổi Dần.

- Cách tối ưu: Con giáp này hãy mạnh dạn triển khai các ý tưởng sáng tạo đã ấp ủ từ lâu. Ngoài ra, tuổi Dần có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng gỗ hoặc đá quý màu xanh ở hướng Đông để thu hút thêm vượng khí.

3. Con giáp tuổi Mão: Nhiều cơ hội kiếm tiền

Mão và Tuất là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Mão trở thành con giáp may mắn, hóa giải mọi trở ngại và biến thách thức thành cơ hội kiếm tiền.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận ổn định, bản mệnh có duyên với những khoản thu từ nghề tay trái hoặc các dự án nhỏ. Sự khéo léo trong giao tiếp vốn có giúp tuổi Mão giành được sự tin tưởng từ đối tác, dẫn đến những thỏa thuận tài chính có lợi.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu: Tuổi Mão nên xuất hành theo hướng Chính Nam (Hỷ Thần) để đón vận may. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc đeo trang sức bằng ngọc phỉ thúy hoặc thạch anh xanh để tăng cường sự may mắn trong ngày này.

*Lưu ý chung:

Ngày Nhâm Tuất gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên cục diện Thìn - Tuất tương xung, cảnh báo về những biến động hoặc thay đổi bất ngờ trong các kế hoạch tài chính dài hạn. Tuy nhiên, do địa chi Tuất của ngày nằm trong bộ Tam Hợp với năm Bính Ngọ, lực hợp này giúp giảm bớt sự xung đột và tạo ra những cơ hội bứt phá cho những ai biết nắm bắt thời cơ. Sự đan xen giữa xung và hợp đòi hỏi các con giáp phải giữ được sự tỉnh táo, sẵn sàng thay đổi phương án linh hoạt để bảo toàn và phát triển tài sản.

Trong ngày này, bạn nên ưu tiên sự kiên trì và nhạy bén để thích nghi với các thay đổi đột ngột từ thị trường hoặc cấp trên. Nên cẩn trọng trong các giao dịch lớn và tránh tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết .Hãy chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh tranh cãi gay gắt và nên sử dụng các yếu tố thuộc hành Kim (màu trắng, trang sức kim loại) để điều hòa sự xung đột giữa Thổ và Thủy, giúp vận trình trôi chảy hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.