Việt Nam có 'siêu phường' hơn 197.000 dân

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của phường này ước đạt 120,5 triệu đồng, gấp 1,2 lần thu nhập bình quân chung của tỉnh.

Một góc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Internet)

Với quy mô dân số hơn 197.000 người, phường Hạc Thành là một trong những "siêu phường" của Việt Nam sau sáp nhập đơn vị hành chính. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 phường trung tâm thuộc thành phố Thanh Hóa cũ, cùng với một phần diện tích và dân số của 2 phường khác.

Nghị quyết 1686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa năm 2025 nêu rõ, phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Phú Sơn, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Trường Thi, Điện Biên, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đông Thọ, phường An Hưng.

Sau khi thành lập, Hạc Thành trở thành phường có quy mô dân số lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, đóng vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Về tình hình kinh tế - xã hội, theo thông tin tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9,19%. Cơ cấu các ngành kinh tế được chuyển dịch đúng hướng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 120,5 triệu đồng, gấp 1,2 lần bình quân chung của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, công tác chuyển đổi số trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh.

Phường Hạc Thành có kết quả kinh tế ra sao trong 9 tháng năm 2026?﻿

Theo báo cáo tại Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong 9 tháng đầu năm, 25/28 chỉ tiêu trên địa bàn ước hoàn thành và vượt mức kế hoạch (chiếm 89,3%).

Bên cạnh đó, địa phương đã hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, trường học, bảo đảm đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; các ngành dịch vụ, thương mại phát triển ổn định; một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt và vượt kế hoạch cả năm như thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong 3 tháng cuối năm, phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ dứt điểm các khó khăn cho các dự án tồn đọng; tăng cường công tác trật tự chỉnh trang đô thị. Đồng thời, các đơn vị thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phấn đấu vượt dự toán ngân sách nhà nước.

Về các dự án đầu tư công, ông Nguyễn Văn Biện - Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành chỉ đạo các đơn vị hoàn thành thi công dự án Hồ Thành khu vực 2, chỉnh trang khu vực phía Tây hồ Đồng Chiệc, hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường Nguyễn Phục… trong tháng 10.

Trong tháng 11, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành chỉ đạo các đơn vị hoàn thành dự án bổ sung Đại lộ Đông Tây (đoạn nối Quốc lộ 47 - Quốc lộ 1A). Đến tháng 12, hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường thuộc phường Ngọc Trạo và dự án cầu qua sông Hạc nối khu đô thị Bắc cầu Hạc - Nam cầu Hạc.

Theo Cổng thông tin điện tử phường Hạc Thành﻿