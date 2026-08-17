Nằm ở độ cao 986 m, núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” và là điểm đến du lịch nổi bật của Tây Ninh. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain đã đón vị khách thứ 4 triệu đi cáp treo lên núi.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong nửa đầu năm 2026 ước đạt 5,07 triệu lượt, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, núi Bà Đen tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông khách nhất.

Tính đến ngày 27/7, đã có 4 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen. Đây là tín hiệu tích cực đối với du lịch núi Bà Đen nói riêng và Tây Ninh nói chung, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.

Tính đến ngày 27/7, đã có 4 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen (ảnh: Sun Group).

Nằm ở độ cao 986 m, núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, cao hơn núi Chứa Chan (837 m, Đồng Nai) và núi Dinh (khoảng 500 m, TP.HCM). Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm toàn cảnh Tây Ninh và hồ Dầu Tiếng từ trên cao.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, núi Bà Đen còn nổi tiếng với quần thể chùa cổ gồm chùa Bà, chùa Hang, chùa Trung và chùa Hạ. Các công trình nằm giữa núi rừng, tạo nên không gian tâm linh thu hút đông du khách và người hành hương.

Trên đỉnh núi, điểm nhấn nổi bật là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thuộc quần thể Sun World Ba Den Mountain. Theo giới thiệu của Sun World Ba Den Mountain, tượng có chiều cao 72 m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của Châu Âu.

Công trình đã xác lập các kỷ lục gồm "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” và "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi”.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, được đúc từ hơn 170 tấn đồng đỏ bằng công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu.

Không chỉ là điểm đến tâm linh, núi Bà Đen còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của Tây Ninh. Năm 2025, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, với tổng doanh thu 6.500 tỷ đồng. Riêng Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đón hơn 4,2 triệu lượt khách, chiếm gần 50% tổng lượng khách toàn tỉnh, với doanh thu gần 1.500 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy vai trò nổi bật của núi Bà Đen trong ngành du lịch Tây Ninh, đồng thời góp phần thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu trú, vận tải và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.