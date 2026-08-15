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Việt Nam sắp có sân khấu ngoài trời lớn nhất lịch sử, vượt xa sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 60.000 chỗ tại siêu đô thị biển 6.200ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

ngọc lan
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Siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha - Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh sẽ có sân khấu ngoài trời nhìn ra biển, sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi.

- Ảnh 1.

Phối cảnh Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT CTCP Vinhomes đã quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, phương án đoạt giải Nhất (mã số dự thi GEN1) thuộc về đơn vị tư vấn Gensler Singapore PTE Ltd, địa chỉ tại 21 Merchant Road, 3rd Floor, Singapore.

Hồi đầu tháng 7/2026, Vinhomes thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài.

Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động.

Theo thông báo, nhà hát sẽ có quy mô 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị khoảng 20.000 m² và khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời có sức chứa từ 50.000 - 60.000 người.

Ngày 25/04/2026, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha.

- Ảnh 2.

Phối cảnh tổng thể dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh.

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Dự án được định hình theo mô hình “all-in-one” với đầy đủ hệ tiện ích, quy tụ 7 hệ sinh thái nổi bật. Trong đó, Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài là một trong những hạng mục trọng điểm với điểm nhấn là sân khấu ngoài trời quy mô lớn, hướng trọn tầm nhìn ra biển.

Theo giới thiệu, sân khấu ngoài trời này có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi – lớn nhất Việt Nam, được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các concert âm nhạc và festival tầm cỡ trong nước và quốc tế.

Để dễ hình dung, quy mô 60.000 chỗ của sân khấu này sẽ vượt xa sức chứa của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ).

Bên cạnh đó, Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực còn quy tụ loạt công trình quy mô lớn như Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ với các show diễn nghệ thuật đỉnh cao; trung tâm hội nghị – sự kiện quốc tế hơn 4.500 chỗ, phục vụ hội thảo, tiệc cưới và các sự kiện cao cấp.

Ngoài ra, hệ thống mua sắm – ẩm thực – lifestyle 24/7 cũng được đầu tư quy mô lớn với hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thế hệ mới, cùng quần thể phố thương mại Vincom Collection quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có các tổ hợp giải trí – trải nghiệm như La Riviera (8 ha), Làng Bia Quốc tế (4,2 ha), Dynamic Hub (4,3 ha)… góp phần hình thành trung tâm sôi động bậc nhất khu vực.

Đáng chú ý, dự án còn phát triển chuỗi “điểm đến” ẩm thực – văn hóa quy mô lớn như Làng Ẩm thực Quốc tế Global Village (8 ha), Làng hải sản Viet Seafood (10 ha), Làng Ẩm thực Đại ngàn (6,5 ha), Đồi lẩu Wonder Hill (3,8 ha), Thủ phủ nướng quốc tế (6,1 ha), Làng Hàn Quốc ven biển (31 ha)...﻿

Tags

Việt Nam

sân khấu ngoài trời

tỷ phú Phạm nhật vượng

Vinhomes Global Gate Hạ Long

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