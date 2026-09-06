HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam có ngôi làng mát mẻ quanh năm, được công nhận ‘Làng du lịch tốt nhất thế giới’, chỉ có hơn 100 hộ dân sinh sống

Đinh Anh
|

Ngôi làng này gây ấn tượng bởi không gian yên bình, những mái ngói âm dương nối tiếp nhau và các bức tường đá xếp thủ công.

Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nằm cách trung tâm huyện Đồng Văn khoảng 25 km. Từ Hà Nội đến đây khoảng 450-500 km, tùy cung đường.
- Ảnh 1.

Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Ngôi làng hiện có khoảng 120 hộ dân với hơn 550 nhân khẩu, phần lớn là người Lô Lô và một bộ phận người H'Mông. Nằm giữa địa hình núi đá đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, Lô Lô Chải gây ấn tượng bởi không gian yên bình, những mái ngói âm dương nối tiếp nhau và các bức tường đá xếp thủ công.

Mát mẻ vào mùa hè, có thể xuất hiện băng giá mùa đông

Nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, Lô Lô Chải có khí hậu đặc trưng của vùng núi cao.

Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây thường ở mức khoảng 25-26 độ C, không khí mát mẻ và dễ chịu. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến vùng cao nguyên đá để tránh cái nóng ở các thành phố.

Trái lại, mùa đông tại Lô Lô Chải có thể rất lạnh. Nhiệt độ đôi khi xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá khi thời tiết khắc nghiệt.

Mỗi mùa, ngôi làng lại có một vẻ riêng. Khoảng tháng 9-12, thời tiết thường khô ráo, vùng cao bước vào mùa hoa tam giác mạch. Đầu năm, những vườn đào, mận, lê tạo thêm sắc màu cho các bản làng. Mùa hè, những nương ngô xanh trải giữa các dãy núi đá.

- Ảnh 2.

Người dân nơi đây thân thiện, mến khách, giữ gìn nếp sống giản dị, gắn bó với phong tục truyền thống. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Không gian quanh làng không có nhiều công trình hiện đại. Những con đường nhỏ chạy giữa các căn nhà trình tường, hàng rào đá phủ rêu và những khoảng sân trước nhà tạo nên cảnh quan đặc trưng của một bản làng vùng cao.

Những căn nhà trình tường là điểm nhấn của Lô Lô Chải

Một trong những nét đặc sắc nhất của Lô Lô Chải là hệ thống nhà trình tường truyền thống có lịch sử hàng trăm năm.

Những ngôi nhà tại đây được làm từ đất nện, tường dày khoảng 40-60cm. Mái thường lợp ngói âm dương. Kiểu kiến trúc này vừa phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao, vừa gắn với tập quán sinh hoạt lâu đời của người dân. Ở đây, nhà nào cũng có khoảng sân rộng. Bao quanh nhà thường là những hàng rào đá được xếp thủ công, cao ngang người, phủ rêu theo thời gian.

- Ảnh 3.

Căn nhà ở Lô Lô Chải. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Sự phát triển của du lịch những năm gần đây không làm thay đổi hoàn toàn diện mạo này. Nhiều căn nhà được cải tạo thành homestay nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống. Hiện có hơn 40 ngôi nhà trình tường được sử dụng để phục vụ khách lưu trú.

Du khách đến Lô Lô Chải có thể nghỉ qua đêm tại homestay, thưởng thức các món ăn địa phương, đi bộ quanh làng hoặc tìm hiểu nghề thủ công và đời sống của người dân.

Ẩm thực cũng là một phần trong trải nghiệm tại đây, với những món ăn quen thuộc của vùng cao như mèn mén, cơm lam, gà đen, thịt trâu gác bếp, thắng cố, bánh tam giác mạch.

Với những điểm đặc sắc trên, năm 2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là một trong những "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" (Best Tourism Villages 2025). Đây là danh hiệu dành cho những ngôi làng có giá trị nổi bật về văn hóa, cảnh quan, bảo tồn cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Điểm xuất phát để khám phá cực Bắc

Đến Lô Lô Chải, du khách có thể kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Ngay gần làng là cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh núi Rồng. Từ Lô Lô Chải đến cột cờ chỉ khoảng 1,5 km. Công trình nằm ở độ cao khoảng 1.470 m, là một trong những địa danh biểu tượng của cực Bắc Việt Nam.

- Ảnh 4.

Cột cờ Lũng Cú là một trong những điểm đến biểu tượng của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Nguyễn

Từ khu vực cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt xuống những thung lũng, nương ngô và các bản làng nằm giữa núi đá.

Cách Lô Lô Chải không xa là thôn Thèn Pả, một bản nhỏ của người H'Mông nằm trong thung lũng. Đây là nơi phù hợp để trải nghiệm không gian sinh hoạt của cộng đồng vùng cao, tìm hiểu các công đoạn làm vải lanh, nhuộm chàm hoặc khám phá những cánh đồng hoa theo mùa.

- Ảnh 5.

Một góc thôn Thèn Pả. Ảnh: Thôn Thèn Pả

Trên hành trình từ Đồng Văn đến Lũng Cú, du khách có thể ghé Sủng Là, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà trình tường và khung cảnh từng xuất hiện trong bộ phim Chuyện của Pao. Khu vực này đặc biệt đẹp vào mùa hoa tam giác mạch.

Tiếp tục hành trình là dinh thự họ Vương tại Sà Phìn, công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ, mang kiến trúc kết hợp giữa văn hóa địa phương và ảnh hưởng từ bên ngoài.

Nếu có thêm thời gian, cung đường có thể nối tới đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế. Mã Pí Lèng là một trong những cung đèo nổi tiếng nhất vùng Đông Bắc, còn sông Nho Quế len qua hẻm vực Tu Sản, tạo nên cảnh quan đặc trưng của cao nguyên đá.

Đặc sản khiến nhiều người Việt nhìn đã e dè, khách Tây thử một miếng rồi khen béo ngậy như kem
Tags

Lô Lô Chải

Tuyên Quang

lũng cú

UN Tourism

Cột cờ Lũng Cú

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại