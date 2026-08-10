Việt Nam có mỹ nhân mặt đẹp hơn Tăng Thanh Hà, dáng chuẩn hơn Ngọc Trinh: Bỏ showbiz 16 năm không trở lại

Dù đã 16 năm trôi qua, hình ảnh của mỹ nhân này vẫn ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trước khi được khán giả nhớ đến với cái tên Ngọc Diệp đanh đá của Bỗng Dưng Muốn Khóc, Trần Vân Anh đã là một người mẫu được chú ý tại showbiz Việt. Trong những hình ảnh thời trẻ, cô gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt lớn và thần thái rất “fashion”. Vân Anh không sở hữu vẻ đẹp quá ngọt ngào mà thiên về nét sang và có phần sắc sảo, đặc biệt hợp với phong cách thời trang của các chân dài những năm 2000.

Ảnh: Google

Đáng chú ý, 1 đoạn video bất ngờ viral với loạt khoảnh khắc Vân Anh tham gia đóng phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Khi đứng cạnh Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vân Anh hoàn toàn không bị lép vế về ngoại hình. Thậm chí ở thời điểm đó, không ít khán giả còn nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1985 có gương mặt sắc nét và cá tính hơn, trong khi Hà Tăng gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng đúng hình tượng “ngọc nữ”. Hai người mang hai kiểu visual rất khác nhau: một bên mềm mại, nữ tính còn một bên lại nổi bật bởi những đường nét góc cạnh và thần thái của một người mẫu.

Ảnh: Chụp màn hình

Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ có gương mặt, Vân Anh còn gây chú ý nhờ dáng người cao ráo, thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể phù hợp với thời trang, đúng chất một chân dài từng hoạt động chuyên nghiệp. Những hình ảnh cô diện váy dạ hội cho thấy lợi thế ở phần thân người dài, vai và cổ thanh thoát, khiến các thiết kế ôm dáng lên form rất đẹp. Chính lợi thế hình thể này cũng từng khiến Vân Anh được xếp vào nhóm những người đẹp có ngoại hình nổi bật của thế hệ người mẫu cùng thời.

Ảnh: Chụp màn hình

Ảnh: NSX

Một số bình luận của netizen: - Thời đó Tăng Thanh Hà chưa trổ hết nét nên Vân Anh lấn át hơn hẳn. - Ngày xưa xem ấn tượng cái bà Vân Anh đó, trông xinh mà sang thôi rồi. - Không quá cao nhưng dáng chuẩn. Tui thấy đẹp hơn mấy bà Hoa hậu bây giờ. - Mặt sắc nét thật sự, người thì eo ót. Giờ còn hoạt động chắc body chiến hơn Ngọc Trinh. - U mê cô ta nhưng giờ cổ bỏ nghề rồi, tiếc quá. - Đẹp hơn Hà Tăng

Trần Vân Anh sinh năm 1985, quê Cần Thơ. Cô bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu từ cuối những năm 1990 và từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2000. Sau đó, Vân Anh tiếp tục thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành các thành tích như Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005 và Top Ten Favorite Model 2006. Từ một người mẫu được biết đến trên các tạp chí, cô bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và có vai diễn đáng nhớ nhất là Ngọc Diệp trong Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008).

Ảnh: Chụp màn hình

Thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc đưa tên tuổi Vân Anh đến gần khán giả hơn, nhưng cũng là tác phẩm đánh dấu giai đoạn cuối trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô. Năm 2010, Vân Anh kết hôn và sang Canada định cư, chính thức rời showbiz Việt để tập trung cho gia đình. Cô từng theo học Marketing Thời Trang tại Canada và sau đó làm công việc liên quan đến E-commerce & Social Media cho một hãng thời trang thể thao tại thị trường Mỹ và Canada.

Ảnh: FBNV

Đến năm 2026, Vân Anh đã ở tuổi 41 và sống tại Vancouver cùng chồng và hai con gái. Cô gần như không còn hoạt động nghệ thuật nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về Việt Nam, hội ngộ những người bạn cũ trong showbiz. Năm 2024, cô từng gây chú ý khi gặp lại Tăng Thanh Hà sau nhiều năm xa cách; cả hai vẫn giữ tình bạn thân thiết từ trước khi cùng đóng Bỗng Dưng Muốn Khóc.

Ảnh: FBNV



