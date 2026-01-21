Việt Nam có duy nhất một nữ diễn viên là phi công, 1 tháng giảm 21kg gây sốc

Nhắc đến những màn rẽ hướng sự nghiệp ngoạn mục của showbiz Việt, Diệu Thúy là cái tên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Từ một nữ diễn viên truyền hình quen mặt, cô đã từ bỏ hào quang giải trí để theo đuổi giấc mơ trở thành phi công, lĩnh vực vốn được xem là “lãnh địa” hiếm hoi của phụ nữ.

Sinh năm 1989, Diệu Thúy từng là người mẫu ảnh, đăng quang một số cuộc thi nhan sắc khi còn là sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô được khán giả biết đến qua loạt phim truyền hình như Dốc Sương Mù, Huyền Thoại 1C, Bên Kia Sông, Người Giúp Việc, Những Mảnh Đời Giông Bão… Trong giai đoạn từ 2009-2013, Diệu Thúy vừa đóng phim vừa hoàn thành chương trình đại học chính quy ngành bảo hộ lao động.

Năm 2012, nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Một năm sau, khi tham gia bộ phim Đồng Tiền Đen, Diệu Thúy quyết định thực hiện lời hứa với gia đình: tạm dừng diễn xuất để làm việc đúng chuyên ngành đã học. Cô trở thành kỹ sư an toàn tại một nhà máy sản xuất đồ nội thất của Mỹ ở Bình Dương.

Bước ngoặt lớn đến vào đầu năm 2014, khi Diệu Thúy, lúc đó 25 tuổi, nghỉ việc và dành thời gian đi du lịch trải nghiệm. Trong một lần tình cờ tìm kiếm thông tin trên mạng, cô thấy thông báo tuyển tiếp viên của một hãng hàng không tại Dubai. Nộp hồ sơ với tâm thế thử sức, Diệu Thúy bất ngờ trúng tuyển, mở ra cánh cửa hoàn toàn mới cho cuộc đời mình.

Không dừng lại ở vai trò tiếp viên hàng không, Diệu Thúy quyết định theo đuổi giấc mơ lớn hơn: trở thành phi công. Cô đầu quân cho một hãng hàng không của Mỹ và theo học các khóa đào tạo phi công chuyên nghiệp. Sau thời gian lái máy bay thương mại hạng nhỏ tại Mỹ, Diệu Thúy hoàn thành các chương trình huấn luyện và sở hữu bằng lái máy bay theo tổ theo tiêu chuẩn FAA (Mỹ), trở thành nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên chuyển hướng thành phi công.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, Diệu Thúy cho biết cô sinh ra trong gia đình nhà giáo, không có điều kiện dư dả để theo đuổi trọn vẹn chương trình đào tạo phi công. Ngoài 420 triệu đồng tiền tiết kiệm của bố mẹ, toàn bộ chi phí còn lại cô phải tự xoay xở. Từ số tiền tích lũy khoảng 1,6 tỷ đồng sau gần 6 năm hoạt động showbiz, Diệu Thúy sớm nhận ra con số ấy vẫn quá nhỏ so với thực tế.

“Tổng chi phí cho các chương trình huấn luyện gần 6 tỷ đồng, trong đó mình phải vay nợ khoảng 1,3 tỷ. Có lúc tưởng chừng không thể đi tiếp, nhưng mình không cho phép bản thân bỏ cuộc”, nữ phi công chia sẻ.

Sau nhiều năm làm việc tại nước ngoài, Diệu Thúy quyết định trở về Việt Nam và gia nhập một hãng hàng không mới khoảng một năm trở lại đây. Cô hiện là một trong những nữ phi công đầu tiên của hãng, đồng thời được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi nhờ ngoại hình xinh đẹp, thần thái rạng rỡ không thua kém mỹ nhân showbiz.

Về đời sống cá nhân, Diệu Thúy từng kết hôn với chồng người Pháp nhưng cuộc hôn nhân này sớm khép lại khi cô gặp nhiều biến cố. Đến năm 2022, nữ phi công gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới, xác nhận đã tìm được bến đỗ mới. Dù kín tiếng về bạn đời hiện tại, Diệu Thúy cho biết cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Khi mang thai bé đầu lòng, Diệu Thuý nặng tới 84kg ở thời điểm cận ngày sinh. Sau 1 tháng sinh con, cô nàng tức tốc vào guồng giảm cân, tạm biệt 21kg và lấy lại vóc dáng thon thả. Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên vẫn tươi tắn, xinh đẹp.

Từ bỏ ánh đèn sân khấu để chinh phục bầu trời, Diệu Thúy là minh chứng cho việc dám mơ lớn và kiên trì theo đuổi đam mê. Sau gần 10 năm nỗ lực, cô không chỉ thay đổi số phận của chính mình mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ Việt Nam dám bước ra khỏi vùng an toàn.