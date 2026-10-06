Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Dòng nước ấm nóng quanh năm nay được xác định liên quan chặt chẽ tới khu nghỉ sắp đi vào hoạt động trong thời gian tới của tập đoàn Vingroup.

Ở Tuyên Quang có một nguồn nước mà ngay khi được khai thác từ lòng đất, nhiệt độ đã ở mức gần 70°C. Đó là suối khoáng Mỹ Lâm, nằm cách khu vực trung tâm hành chính tỉnh khoảng 10 km. Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, mạch nước khoáng nóng này được nhà địa chất người Pháp C. Madrolle phát hiện từ năm 1923. Nguồn nước nằm ở độ sâu hơn 150 m, nhiệt độ được ghi nhận gần 70°C. Như vậy, tính đến nay, Mỹ Lâm đã được biết đến hơn một thế kỷ.

Mỹ Lâm cũng không phải kiểu suối nóng lộ thiên với dòng nước chảy ngay trên bề mặt. Nguồn khoáng nằm sâu dưới lòng đất và được khai thác từ các mạch, giếng khoan rồi đưa tới khu vực sử dụng. Ngoài nhiệt độ cao, thành phần nước cũng là một yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm, nước khoáng Mỹ Lâm có hàm lượng hydro sulfua khoảng 5 mg/lít, vì thế còn được gọi là “suối khoáng sulfua”. Một số tài liệu địa phương cho biết nguồn nước còn chứa axit silicic và các thành phần khoáng tự nhiên khác.

Mỹ Lâm, Tuyên Quang nổi tiếng với nguồn nước khoáng (Ảnh Du lịch Tuyên Quang)

Nguồn khoáng này đã được nghiên cứu và khai thác từ khá sớm. Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch cho biết từ những năm 1940, các chuyên gia đã tiến hành phân tích nguồn nước; đến năm 1976, Bộ Y tế xây dựng Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm, sau đó cơ sở này được chuyển giao cho địa phương quản lý.

Không chỉ tắm khoáng: Có bùn khoáng, lá thuốc Dao đỏ và nhiều trải nghiệm giữa thiên nhiên

Qua nhiều thập kỷ, Mỹ Lâm không chỉ được biết đến với những bể nước nóng thông thường. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, các sản phẩm đang được khai thác từ nguồn nước tự nhiên này gồm tắm bồn đơn, bồn tập thể, bồn sục, tắm bùn khoáng, tắm khoáng kết hợp lá thuốc của người Dao đỏ, ngâm chân khoáng, xông hơi, trị liệu và massage.

Không gian xung quanh vùng khoáng cũng mang đặc trưng của một khu vực miền núi với rừng cây, đồi và cảnh quan xanh. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng với các hoạt động trải nghiệm bản địa như tham quan đồi chè, làm cơm lam, lửa trại, nhảy sạp hay tìm hiểu đời sống sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, với một nguồn nước có nhiệt độ tại mạch gần 70°C, du khách không nên hiểu rằng có thể trực tiếp xuống ngâm ở mức nhiệt này. Nước khoáng sử dụng cho tắm phải được điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Người trải nghiệm cũng nên tuân thủ hướng dẫn tại cơ sở, tránh ngâm khoáng khi vừa uống rượu, quá no hoặc cơ thể đang không khỏe.

Ảnh minh họa - Nguồn Vinpearl

Một chi tiết khác cũng cần thận trọng là việc uống nước khoáng. Du khách chỉ nên sử dụng nước tại những điểm được cơ sở vận hành xác nhận dành cho mục đích uống, thay vì tự lấy nước tại nguồn.

Hơn 100 năm sau, nguồn khoáng lọt vào tầm ngắm của hệ sinh thái Vingroup

Sau hơn một thế kỷ kể từ khi được phát hiện, Mỹ Lâm đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nguồn khoáng trở thành một trong những nền tảng cho tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn. Cụ thể, Vingroup mới đây đã triển khai Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm.

Toàn bộ quần thể có quy mô gần 650 ha, gồm khoảng 540 ha khu đô thị an cư, nghỉ dưỡng và khoảng 109 ha dành cho tổ hợp thể thao, sân golf. Vingroup xác định nguồn khoáng nóng tự nhiên Mỹ Lâm là một trong những lợi thế cốt lõi của dự án.

Trong quần thể này, yếu tố khoáng nóng được đưa thẳng vào các sản phẩm nghỉ dưỡng. Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang nằm tại vùng lõi suối khoáng Mỹ Lâm, có 235 phòng cùng các tiện ích wellness, ẩm thực và sự kiện.

Phối cảnh Vinpearl Tuyên Quang (Ảnh chủ đầu tư)

Đáng chú ý hơn là Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang. Tổ hợp có quy mô khoảng 4,2 ha, được thiết kế theo cảm hứng Kyoto và Edo, với hệ thống 56 bể tắm khoáng, trong đó có 26 bể dành cho gia đình và 16 bể nước khoáng thiên nhiên.

Bên cạnh onsen và khách sạn, quy hoạch tại Mỹ Lâm còn có VinWonders, trục thương mại J-Town, sân golf 18 hố, các không gian chăm sóc sức khỏe và những biệt thự được định hướng dẫn nước khoáng nóng về từng căn. Mục tiêu của dự án là khai thác nguồn khoáng gắn với cảnh quan tự nhiên và phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực.

Sau khi trải nghiệm khoáng nóng Mỹ Lâm, du khách có thể kết hợp khám phá thêm một số điểm đến của Tuyên Quang như Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, cụm đền tại khu vực trung tâm thành phố hoặc dành thêm thời gian cho Na Hang – Lâm Bình với hồ nước, núi đá và cảnh quan sinh thái đặc trưng. Cách kết hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng với tham quan lịch sử, văn hóa và thiên nhiên cũng giúp hành trình tại Tuyên Quang đa dạng hơn thay vì chỉ dừng ở một điểm đến.