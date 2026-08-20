Việt Nam có 1 mỹ nhân visual tiểu thư, khí chất nữ tướng: Đã đẹp còn diễn đỉnh, cả cõi mạng đang tung hô

Nữ diễn viên đang được nhiều cư dân mạng khen ngợi nhờ màn thể hiện trong bộ phim mới.

Thời điểm hiện tại, khán giả đang dành rất nhiều lời khen ngợi cho Trần Thiên Tú, nữ chính của bom tấn cổ trang đang rất được chờ đợi Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Cô đảm nhận vai An Nhiên, con gái của Tả tướng quân (Quách Ngọc Ngoan). Sau ngày Đinh Tiên Hoàng đế băng hà, nàng là một trong bảy tráng sĩ lãnh nhận sứ mệnh hộ giá 99 quan tài đi theo bảy đường, đánh lạc hướng những kẻ phản loạn, để bảo vệ linh cữu thực sự của tiên đế, cũng là gìn giữ linh khí của dân tộc.

Qua những hình ảnh đã được hé lộ, Trần Thiên Tú mang đến một an nhiên mang visual tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng lại có khí chất của một nữ tướng khi thể hiện dáng vẻ chí khí kiên trung, mang hoài bão xả thân vì nghĩa, sẵn sàng chiến đấu vì giang sơn.

Trần Thiên Tú trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (ảnh: ĐPCC)

Nếu như hình ảnh tạo hình được hé lộ cuối năm ngoái gợi lên nhiều tò mò về cái tên Trần Thiên Tú, thì loạt hình ảnh tung ra thời gian gần đây của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh mang đến cho khán giả những lát cắt sâu hơn về diện mạo và khả năng nhập vai của nữ diễn viên.

Từ trailer phim, khán giả ấn tượng Trần Thiên Tú vì cô thể hiện diễn xuất mang nhiều cảm xúc, không bị sến và ủy mị trong cả biểu cảm lẫn đài từ. Qua một số best cut được trình chiếu ở showcase của bộ phim diễn ra tối 30/7, có thể thấy thêm đa tầng cảm xúc cũng như nhiều pha nhào lộn, đấu kiếm, giao đấu thuyết phục của nhân vật An Nhiên.

Mỹ nhân 35 tuổi tập luyện cho vai An Nhiên của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (ảnh: ĐPCC)

(ảnh: ĐPCC)

(ảnh: ĐPCC)

(ảnh: ĐPCC)

Cái tên Trần Thiên Tú càng được chú ý hơn nữa khi đoạn video ngắn cô tái hiện một cảnh phim của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được chia sẻ liên tục thời gian gần đây. Hai tay hai kiếm, một mình nữ chiến binh đối đầu cả băng đảng phản diện. Động tác dứt khoát và có lực, gương mặt và ánh mắt đầy lửa, đó là những lời khen mà khán giả đã cho nữ diễn viên sinh năm 1991. Rõ ràng, cô cho thấy bản thân sở hữu tiềm năng trở thành đả nữ thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam.

Nhận định này càng đúng hơn khi biết rằng, Trần Thiên Tú vốn không có nền tảng võ thuật, đến với diễn xuất hành động trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh từ con số 0. Thế nhưng chỉ sau 7 tháng luyện tập, cô đã trở thành nữ chiến binh An Nhiên một cách đầy ấn tượng.

Ảnh: NSX

Là sư phụ trực tiếp huấn luyện Trần Thiên Tú trong giai đoạn tiền kỳ của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, bộ đôi đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và Tuấn Nguyễn đánh giá Trần Thiên Tú "nhỏ nhưng có võ", thuyết phục ekip làm phim ở ánh mắt quyết tâm, tinh thần lăn xả và không ngại chịu đòn, chịu đau.

Từng có kinh nghiệm làm việc với các đả nữ Ngô Thanh Vân, Đồng Ánh Quỳnh, anh Tuấn Nguyễn nhận định Trần Thiên Tú có 70-80% tố chất để trở thành một đả nữ. Theo anh chia sẻ, Tú tự thực hiện hầu hết cảnh hành động của phim, trừ động tác nào quá nguy hiểm mới dùng đến sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế.

nguồn: NSX