Việt Nam có 1 khách sạn nằm tại thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ tiếp tục được Michelin vinh danh: Chỉ có 249 phòng được thiết kế bởi “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu, do Sun Group đầu tư

Khách sạn Hotel de la Coupole – MGallery tại Sa Pa tiếp tục được Michelin trao Một Michelin Key trong danh sách năm 2026.

Hotel de la Coupole được báo Úc gọi là “Thuỵ Sĩ của cao nguyên Việt Nam”.

Nằm ở trung tâm Sa Pa, công trình được xây dựng theo cảm hứng từ Grand Hotel de Chapa – một khách sạn từng tồn tại tại khu nghỉ dưỡng vùng cao này từ năm 1932. Sau khi mở cửa vào tháng 12/2018, Hotel de la Coupole được vinh danh tại lễ trao giải Haute Grandeur năm 2019 với danh hiệu “Khách sạn có thiết kế xuất sắc nhất Việt Nam”.

Lần thứ hai được Michelin trao 1 Key

Ngày 18/9/2026, Michelin công bố danh sách khách sạn được trao Michelin Key tại Việt Nam. Năm nay có 21 cơ sở lưu trú được lựa chọn, trong đó Hotel de la Coupole – MGallery nằm trong nhóm Một Michelin Key, cấp độ Michelin dành cho một kỳ nghỉ được đánh giá là “rất đặc biệt”.

Đây là năm thứ hai Michelin thực hiện tuyển chọn khách sạn tại Việt Nam. Hotel de la Coupole là một trong những cơ sở tiếp tục có tên trong danh sách sau đợt tuyển chọn năm 2025.

Khác với Michelin Star dành cho nhà hàng, Michelin Key được trao cho các khách sạn dựa trên đánh giá của đội ngũ chuyên gia ẩn danh. Các cơ sở lưu trú được đánh giá dựa trên năm tiêu chí: khả năng trở thành cánh cửa khám phá điểm đến; kiến trúc và thiết kế nội thất xuất sắc; chất lượng và tính nhất quán của dịch vụ; sự tương xứng giữa trải nghiệm và mức giá; cùng bản sắc riêng của mỗi khách sạn.

Michelin Key được phân thành ba cấp độ. Một Key ghi nhận một kỳ nghỉ rất đặc biệt; Hai Key dành cho một kỳ nghỉ xuất sắc; còn Ba Key – cấp độ cao nhất – tôn vinh những trải nghiệm lưu trú phi thường, đủ sức trở thành điểm đến của riêng hành trình.

Sự giao thoa giữa phong cách thời trang Pháp thượng lưu cùng bản sắc rực rỡ của vùng Tây Bắc thể hiện qua từng không gian kiến trúc.

Trong danh sách năm 2026, Hotel de la Coupole là một trong hai cơ sở lưu trú được Michelin trao Key tại khu vực Lào Cai, cùng Garrya Mu Cang Chai.

Việc tiếp tục được lựa chọn giúp khách sạn này duy trì vị trí trong hệ thống Michelin Key đang được mở rộng tại Việt Nam.

Khách sạn 249 phòng giữa thị trấn mát mẻ quanh năm

Sa Pa là một trong những khu vực có khí hậu khác biệt rõ rệt so với phần lớn các đô thị tại Việt Nam.

Theo thông tin của tỉnh Lào Cai, Sa Pa có nhiệt độ trung bình khoảng 14–16°C, không có tháng nào nhiệt độ trung bình vượt quá 20°C. Sương mù xuất hiện khá phổ biến, trong khi mùa đông có thể xuất hiện những đợt rét sâu, thậm chí băng giá và tuyết ở những thời điểm nhất định.

Trong bối cảnh đó, Hotel de la Coupole – MGallery nằm ngay trung tâm thị trấn, trên đường Hoàng Liên. Michelin ghi nhận khách sạn có 249 phòng và được xây dựng theo phong cách French Indochine, đồng thời có vị trí thuận tiện để tiếp cận tuyến cáp treo Fansipan.

Khách sạn khai trương tháng 12/2018. Công trình được định hình quanh sự kết hợp giữa phong cách haute couture và những hình ảnh, màu sắc của các cộng đồng dân tộc vùng cao.

Hotel de la Coupole có nghĩa là “khách sạn của những trần nhà”, vì vậy mỗi trần nhà tại tuyệt phẩm kiến trúc này đều được thiết kế rất độc đáo và tỉ mỉ. Ngay từ khi khi bước chân vào sảnh của khách sạn, cấu trúc mái vòm, trần baroque sang trọng phổ biến trong các thiết kế lâu đài châu Âu cổ, được trang trí với những chiếc đèn chùm lấy cảm hứng từ những chiếc mũ đội đầu của người dân tộc Dao Đỏ.﻿

Hotel de la Coupole có quy mô 249 phòng. Người đứng sau thiết kế Hotel de la Coupole là Bill Bensley, kiến trúc sư được biết đến với nhiều công trình nghỉ dưỡng tại châu Á.

Tại Sa Pa, Bensley sử dụng một nguồn cảm hứng khá cụ thể: Grand Hotel de Chapa, được xây dựng năm 1932. Công trình mới vì vậy không được thiết kế theo hướng tái hiện nguyên trạng một khách sạn Pháp cổ, mà lấy những dấu ấn lịch sử của Sa Pa làm nền cho một ngôn ngữ thiết kế mới.

Bên trong khách sạn là sự kết hợp giữa các chi tiết gợi nhớ thời trang Pháp thập niên 1920–1930 với họa tiết, màu sắc và hình ảnh lấy từ văn hóa vùng cao.

Michelin mô tả đây là một công trình mang phong cách French Indochine, trong đó vẻ hào nhoáng của thập niên 1920 được đặt cạnh những chi tiết nhiều màu sắc gợi nhắc văn hóa các dân tộc vùng Sa Pa.

Điểm này cũng xuất hiện trong cách khách sạn xử lý từng phòng. Theo MGallery, 249 phòng và suite được thiết kế riêng theo tổng thể câu chuyện kiến trúc, thay vì tạo ra một không gian đồng nhất hoàn toàn.

Bên trong khách sạn có gì?

Một trong những không gian nổi bật nhất của Hotel de la Coupole là Le Grand Bassin, bể bơi trong nhà nằm ở tầng 7.

Michelin từng giới thiệu khu vực này với những chiếc đèn chùm màu hồng, cột đá cẩm thạch xanh và các chi tiết trang trí bằng đồng. Không gian bể bơi được đặt cạnh những ô cửa kính lớn, hướng ra cảnh quan núi và thung lũng của Sa Pa.

Cùng tầng là NUAGES Spa, nơi các liệu pháp được kết hợp với cảm hứng từ phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Dao Đỏ. Đây là một trong những điểm mà khách sạn đưa yếu tố bản địa vào trải nghiệm thay vì chỉ thể hiện qua trang trí.

Ở các tầng khác, khách sạn có nhà hàng Chic, rooftop bar Absinthe cùng những không gian phục vụ ăn uống và đồ uống khác. MGallery giới thiệu Chic theo phong cách ẩm thực Pháp, trong khi Absinthe nằm trên tầng cao với tầm nhìn về cảnh quan Sa Pa.

Hệ thống tiện ích được tổ chức ngay trong công trình, qua đó khách có thể sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, spa và giải trí mà không nhất thiết phải rời khỏi khách sạn.

Tuy nhiên, vị trí của Hotel de la Coupole cũng cho phép công trình đóng vai trò như một điểm trung chuyển cho các trải nghiệm bên ngoài. Khách sạn nằm ở trung tâm Sa Pa và có kết nối trực tiếp tới khu vực cáp treo Fansipan.