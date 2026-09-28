Doanh nghiệp tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa trúng thầu dự án hơn 21.500 tỷ đồng ở tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Thời hạn hoạt động của dự án này là 50 năm.

Một góc của tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Theo Báo Đấu thầu, Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài năng Bóng đá Việt Nam (Liên danh Sao Mai - Bóng đá Việt Nam) đã được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long. Kết quả được phê duyệt vào ngày 23/9/2026, thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Đáng chú ý, Liên danh Sao Mai - Bóng đá Việt Nam cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Dự án Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long.

Theo Quyết định được phê duyệt, dự án Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long có tổng vốn đầu tư 21.566 tỷ đồng. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 171,8 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Nghĩa Trụ, Văn Giang và Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên).

Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích đất ở khoảng 63,85 ha, đất khu dịch vụ (thương mại, dịch vụ) khoảng 14,65 ha, đất khu dịch vụ du lịch khoảng 3,53 ha. Ngoài ra còn nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và công trình công cộng…

Quyết định nêu rõ, sản phẩm dịch vụ cung cấp của dự án bao gồm: Nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự...), thương mại dịch vụ, trường học…

Đáng chú ý, khu đô thị này sở hữu vị trí thuận lợi khi giáp Khu đô thị sinh thái Dream City, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, từ đó tạo lợi thế lớn về kết nối giao thông và phát triển đô thị.

Theo Quyết định, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện khoảng 7 năm 10 tháng, kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, từ quý III/2026 - quý II/2027 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Từ quý III/2027 - quý II/2034 sẽ đầu tư xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Doanh nghiệp trúng thầu là công ty con của Vinhomes

Dự án Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long có thời hạn hoạt động là 50 năm. Ảnh minh họa AI

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Thương Mại và Phát triển kinh doanh Sao Mai là nhà đầu tư đứng đầu Liên danh Sao Mai – Bóng đá Việt Nam. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại Toà nhà TechnoPark Tower, Khu đô thị Gia Lâm, xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập năm 2024, chuyên kinh doanh bất động sản.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài năng Bóng đá Việt Nam có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp được thành lập năm 2010, với ngành nghề kinh doanh chính sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao; kinh doanh bất động sản…

Đáng chú ý, theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét quý II/2026 do Vinhomes công bố, tại ngày 30/6, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai nằm trong danh sách công ty con của doanh nghiệp, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Trước dự án trên, Hưng Yên là nơi đã thu hút nhiều tập đoàn bất động sản lớn,, với hàng loạt dự án quy mô hàng tỷ USD. Trong số đó có khu đô thị Ecopark, một trong những khu đô thị quy mô lớn tại miền Bắc, được phát triển trên diện tích khoảng 500 ha. Ngoài ra còn có Vinhomes Ocean Park 2 (triển khai từ năm 2021, vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha) và Vinhomes Ocean Park 3 (với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha).

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng sớm hiện diện với 2 đại dự án gồm Vinhomes Ocean Park 2, triển khai từ năm 2021, vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha; và Vinhomes Ocean Park 3 với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha.

Ngoài ra, Hưng Yên còn liên tục ghi nhận nhiều khu đô thị, dự án lớn đến từ các doanh nghiệp như Masterise, MIK Group, Sunshine...