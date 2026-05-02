Việt Nam có 1 gương mặt tuy chưa nổi tiếng nhưng đẹp đến mức được ví như Chương Bá Chi và Chương Tử Di

Gần đây, cư dân mạng Việt lan truyền những hình ảnh và clip về nữ diễn viên Nguyễn Minh Hà. Nguyên nhân là cô sở hữu nhan sắc mang đậm chất điện ảnh, càng nhìn càng cuốn. Gương mặt cô có tỷ lệ thanh thoát với đường nét nhỏ gọn, sống mũi thẳng và đôi môi đầy vừa phải tạo cảm giác hài hòa. Làn da sáng, mịn cùng thần thái nhẹ nhàng khiến tổng thể toát lên vẻ mong manh, trong trẻo nhưng vẫn có chiều sâu.

Đoạn clip về nhan sắc của Minh Hà viral trở lại

Điểm nổi bật nhất của Minh Hà là đôi mắt dài, mí lót nhẹ, ánh nhìn tĩnh tĩnh và có chút xa xăm. Chính ánh mắt này giúp cô dễ tạo cảm giác vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, phù hợp những concept thời trang nghệ thuật hoặc cổ điển. Khi để tóc đen suôn tự nhiên và trang điểm tối giản, cô càng nổi bật với vẻ đẹp thuần Á Đông, không cần quá nhiều phụ kiện vẫn gây chú ý.

Nhiều người nhận xét Minh Hà có nét hao hao Chương Tử Di thời trẻ ở phần gò má thanh, khuôn mặt sắc sảo và sang. Bên cạnh đó, một vài góc nghiêng của cô lại gợi nhớ đến Chương Bá Chi nhờ đường nét mềm mại, vẻ đẹp mong manh cùng khí chất nữ tính rất điện ảnh. Sự pha trộn giữa hai kiểu nhan sắc ấy giúp Minh Hà có diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại, dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nguyễn Minh Hà là gương mặt người mẫu ảnh, diễn viên trẻ nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc mang màu sắc điện ảnh và thần thái cổ điển. Cô sinh ngày 5/5/1999, quê tại Phú Thọ, sau đó vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và phát triển công việc nghệ thuật. Minh Hà từng học ngành thiết kế đồ họa trước khi bén duyên với nghề mẫu ảnh, sau đó dần chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí chuyên nghiệp.

Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ những bộ ảnh thời trang mang phong cách vintage, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt biết nói. Nhiều cư dân mạng nhận xét Minh Hà có nét hao hao Chương Tử Di thời trẻ, từ đó cô được gọi bằng biệt danh “Chương Tử Di Việt Nam”. Một số hình ảnh của Minh Hà từng được nhiều trang tin Trung Quốc đăng tải, giúp tên tuổi lan rộng ngoài phạm vi trong nước.

Khác với hình tượng hot girl mạng xã hội, Nguyễn Minh Hà xây dựng màu sắc khá riêng: ít ồn ào, chuộng phong cách thanh lịch, hơi hướng thập niên 80-90 và thường xuất hiện với các concept nghệ thuật. Điều này giúp cô có chỗ đứng nhất định trong giới lookbook, chụp ảnh thương mại và thời trang độc lập.

Về diễn xuất, những năm gần đây Minh Hà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các dự án hình ảnh và phim ngắn. Theo hồ sơ cập nhật mới nhất trên IMDb, cô có tên trong dự án Dàn Cá Gỗ (2025), cho thấy định hướng mở rộng hoạt động sang điện ảnh thay vì chỉ dừng ở vai trò mẫu ảnh. Trong MV Phép Màu hay những khung hình của Đàn Cá Gỗ , nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng pha chút trầm mặc của cô khiến nhiều khán giả say mê.

Tính đến năm 2026, Nguyễn Minh Hà vẫn duy trì hình ảnh khá kín tiếng, tập trung công việc thay vì ồn ào hay xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Dù chưa phải cái tên quá nổi tiếng, cô vẫn được xem là gương mặt tiềm năng nhờ ngoại hình xinh đẹp và khả năng phù hợp với dòng phim nghệ thuật hoặc thời trang cao cấp. Nếu gặp đúng dự án đủ sức bật, Minh Hà hoàn toàn có thể tạo bước chuyển lớn trong thời gian tới.