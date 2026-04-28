Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, tích hợp 2 đảo nhân tạo, đặt tại thành phố giàu nhất cả nước

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cùng UBND các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu để lấy ý kiến góp ý đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu , đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 98, vốn cho phép thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Theo hồ sơ lấy ý kiến, khu vực điều chỉnh quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu, với đặc điểm địa hình đồng bằng thấp.

Hiện nay, giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chưa có kết nối đường bộ trực tiếp; việc di chuyển chủ yếu phải đi vòng qua trung tâm TP.HCM hoặc bằng đường thủy, mất nhiều thời gian và hạn chế khả năng khai thác tiềm năng liên kết vùng.

Trong bối cảnh đó, nội dung điều chỉnh tập trung vào việc cập nhật tuyến đường vượt biển kết nối khu vực cầu Cần Giờ với Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), đồng thời khớp nối với tuyến đường Sao Mai – Bến Đình chạy dọc Khu công nghiệp Rạch Dừa theo quy hoạch phân khu Bắc Vũng Tàu trước đây.

Song song với đó, đồ án cũng đề xuất điều chỉnh tuyến nhánh đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa vào Khu công nghiệp Sao Mai – Bến Đình, chuyển về phía Tây giáp vịnh Gành Rái. Một số ô đất ở hiện trạng, đất hỗn hợp đô thị và đất quốc phòng cũng được rà soát, cập nhật để đảm bảo phù hợp với các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Về hạ tầng giao thông đường bộ, phương án điều chỉnh đáng chú ý là việc tổ chức lại tim tuyến và mặt cắt ngang tuyến đường Sao Mai – Bến Đình với tổng bề rộng khoảng 90 m. Tuyến đường được thiết kế gồm hai trục chính, hai đường song hành, dải phân cách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đóng vai trò là “trục dẫn” lưu lượng từ tuyến vượt biển vào khu vực đô thị Vũng Tàu.

Một điểm nhấn kỹ thuật khác trong đồ án là phương án xây dựng các đảo nhân tạo trên tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu. Theo đơn vị lập quy hoạch, các đảo này không chỉ phục vụ giải pháp kỹ thuật, giúp giảm chiều dài nhịp cầu hoặc hầm, mà còn là vị trí bố trí các hạng mục quan trọng như trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ – cứu nạn và bảo trì công trình. Đồng thời, chúng cũng góp phần giảm tác động của sóng, dòng chảy và bùn cát, qua đó nâng cao độ an toàn và tuổi thọ của công trình.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, đồ án cũng cập nhật đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải và thông tin liên lạc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Việc điều chỉnh được khẳng định là kế thừa các định hướng lớn trong quy hoạch chung TP.HCM và quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ), không làm thay đổi tính chất, quy mô hay cấu trúc phát triển tổng thể của đô thị.

Dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến được triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14 km, quy mô 6–8 làn xe, kết hợp cả cầu và hầm vượt biển.

Cụ thể, đoạn hầm dài khoảng 3,1 km với quy mô 6 làn xe, sử dụng kết cấu hầm dìm bê tông cốt thép tương tự hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo sẽ được bố trí tại hai đầu hầm để phục vụ vận hành và khai thác. Trong khi đó, phần cầu vượt biển dài khoảng 8 km, kết hợp với đường dẫn hai đầu tuyến dài gần 3 km, tạo thành một chỉnh thể hạ tầng hoàn chỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng hơn 92.600 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng gần 9.300 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ do nhà đầu tư huy động 100% (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại), không sử dụng vốn đầu tư công; đổi lại, Nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I/2029.

Với quy mô và tính chất đặc thù, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ trở thành động lực hạ tầng quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển phía Nam, đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn tới.