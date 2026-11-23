Từ đầu năm đến giữa tháng 11, Việt Nam chi gần 11 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu dầu thô, than và khí đốt hóa lỏng cũng tăng mạnh.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan vừa công bố, từ đầu năm đến hết ngày 15/11, Việt Nam nhập 9,5 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 10,7 tỷ USD.

Diesel là mặt hàng Việt Nam nhập nhiều nhất trong nhóm xăng dầu, với 5,3 triệu tấn.

Nhiên liệu bay đứng thứ hai, với hơn 2 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD. So với cùng kỳ, lượng nhập tăng 10%. Trong khi đó, lượng xăng nhập khẩu giảm 11,7%.

Dầu mazut cũng giảm về lượng nhưng tăng về trị giá. Việt Nam nhập hơn 415.000 tấn mazut, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi mạnh cho nhập khẩu xăng dầu trong năm nay.

Tính đến giữa tháng 11, Việt Nam nhập gần 11 triệu tấn dầu thô, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Dù lượng nhập giảm gần 1,3 triệu tấn, kim ngạch vẫn tăng hơn 1,6 tỷ USD, lên 8,4 tỷ USD. Trị giá nhập khẩu bình quân mỗi tấn dầu thô tăng từ khoảng 554 USD lên 771 USD.

Khí đốt hóa lỏng cũng tăng mạnh về kim ngạch. Lượng nhập đạt 3,2 triệu tấn, tăng 8,4%, còn trị giá đạt 2,8 tỷ USD, tăng 54,4%. Cùng thời gian này, Việt Nam chi hơn 2,5 tỷ USD nhập các sản phẩm khác từ dầu mỏ, tăng 40,9% so với cùng kỳ.

Với than, cả lượng nhập và kim ngạch đều tăng. Từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam nhập 65,6 triệu tấn than.

Bước sang năm 2027, Bộ Công Thương dự báo nhu cầu dầu diesel tiếp tục tăng để phục vụ sản xuất, trong khi nhu cầu xăng tăng chậm hơn do người dân chuyển dần sang sử dụng xe điện.

Để đáp ứng nhu cầu trong nước, Bộ Công Thương dự kiến giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2027 ở mức 33,2 triệu m³, tấn, tăng khoảng 10% so với ước thực hiện năm 2026. Theo phương án này, nguồn sản xuất trong nước chiếm hơn một nửa, còn nhập khẩu dự kiến chiếm gần 47% tổng nguồn.