Việt Anh và Quỳnh Nga sắp cưới

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Vừa mới chính thức "đánh dấu chủ quyền" sau 7 năm để khán giả đoán già đoán non, Việt Anh và Quỳnh Nga đã lập tức bị bạn bè trong showbiz giục chuyện cưới xin.

Cụ thể, dưới bài đăng công khai mối quan hệ của Việt Anh, MC Vân Hugo bất ngờ để lại bình luận đầy ẩn ý: "Ê nha, có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ không bác ơi". Câu nói nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cụm từ "ăn cỗ" thường được dùng để nhắc đến chuyện cưới xin.

Đáng chú ý hơn, Việt Anh không né tránh mà trực tiếp đáp lại: "Có lẽ... bác ơi kkk". Màn trả lời lấp lửng nhưng đầy hàm ý này lập tức khiến cộng đồng mạng càng thêm xôn xao. Tiếp tục cuộc trò chuyện, Vân Hugo còn hào hứng viết: "Háo hức bất ngờ xỉu ngang bác ạ, 2 bác làm mọi người đau tim quá!". Chỉ với vài dòng đối đáp ngắn gọn, phần bình luận nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng Việt Anh đang "thả hint" về một cột mốc mới trong chuyện tình cảm.

Phản ứng của Việt Anh trước câu hỏi về chuyện cưới xin dưới bài đăng công khai tình cảm với Quỳnh Nga

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga đã chính thức "đánh dấu chủ quyền" bằng đoạn video ghi lại loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong những chuyến du lịch. Không còn những bức ảnh chụp lệch góc hay check-in cùng địa điểm như trước, lần này cả hai thoải mái nắm tay, ôm nhau, thậm chí Việt Anh còn bế bổng Quỳnh Nga giữa khung cảnh lãng mạn.

Đoạn clip được đăng tải kèm màn đối đáp đầy tình cảm. Quỳnh Nga viết: "Dỗ dành mà cứ như này ai mà dỗi nổi", còn Việt Anh đáp lại: "Cứ dỗi mà được đi chơi thế này thì anh xin dỗi cả đời". Những chia sẻ này được xem như lời xác nhận rõ ràng nhất về mối quan hệ sau nhiều năm giữ kín. Khi đồng nghiệp và khán giả vào chúc mừng, cặp đôi đều vui vẻ tương tác lại.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai hẹn hò bằng video du lịch cực ngọt ngào

Thực tế, chuyện tình của Việt Anh và Quỳnh Nga đã có rất nhiều "hint" từ nhiều năm qua. Từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch nhưng khéo léo tránh chụp ảnh chung, check-in tại cùng một địa điểm, cho đến việc liên tục tương tác trên mạng xã hội.

Cuối năm 2024, cả hai còn bị bắt gặp cùng chơi pickleball tại Hà Nội. Sau khi kết thúc buổi chơi, Việt Anh và Quỳnh Nga lên cùng một xe, di chuyển đến một khu chung cư cao cấp. Dù khi vào tòa nhà cả hai vẫn giữ khoảng cách, đi trước đi sau khá kín đáo, nhưng hình ảnh cùng rời sân và về chung một địa điểm đã trở thành một trong những bằng chứng khiến tin đồn hẹn hò bùng nổ.

Suốt nhiều năm, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, việc chính thức chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm và thoải mái tương tác công khai trong thời gian gần đây cho thấy cả hai không còn quá e dè trước sự quan tâm của công chúng.

Lần Việt Anh và Quỳnh Nga bị bắt gặp về chung cư cùng nhau

Cư dân mạng đang chờ đợi ngày vui của cả hai không còn lâu nữa

Ảnh: FBNV