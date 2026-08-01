Việt Anh nhờ Quỳnh Nga làm 1 việc

Việt Anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc của cặp đôi.

Mới đây, Việt Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video cùng Quỳnh Nga. Đáng chú ý, nam diễn viên gọi bạn gái là “giáo viên” và hài hước nhắc đến Bước nhảy hoàn vũ - chương trình mà Quỳnh Nga từng giành ngôi vị cao nhất.

Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng thực hiện một số động tác, tương tác khá vui vẻ. Nam diễn viên viết: “Nhờ giáo viên tập huấn để cbi tham gia Bước nhảy hoàn vũ mùa mới. Nôn hết cả nao lên rồi :-)))”.

Việc Việt Anh gọi Quỳnh Nga là “giáo viên” thực tế có nguyên do. Nữ diễn viên từng trải qua hành trình dài với dancesport và cuối cùng trở thành Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2024. Đặc biệt, cuộc thi này còn gắn với một cột mốc đáng nhớ trong chuyện tình cảm của hai diễn viên.

Ảnh FBNV

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong tháng 7/2026, Quỳnh Nga cho biết cô và Việt Anh bắt đầu mối quan hệ tình cảm hơn một năm trước đó. Trước khi yêu, hai người là đồng nghiệp và cùng chơi trong một nhóm bạn thân thiết gồm nhiều nghệ sĩ.

Theo Quỳnh Nga, thời điểm cô tham gia Bước nhảy hoàn vũ, Việt Anh chính là một trong những người hỗ trợ phía sau. Nam diễn viên giúp cô tìm bài, đóng góp ý tưởng và thay cô trao đổi với bạn nhảy nước ngoài bởi khả năng tiếng Anh của Quỳnh Nga khi đó chưa tốt. Nữ diễn viên cho biết: “Kể từ đó chúng tôi chính thức quen nhau”.

Việt Anh chính là một trong những người hỗ trợ phía sau Quỳnh Nga trong cuộc thi (Ảnh NVCC)

Quỳnh Nga từng nhận hai lần điểm tuyệt đối tại Bước nhảy hoàn vũ

Tại Bước nhảy hoàn vũ 2024, Quỳnh Nga là một trong những thí sinh nổi bật ở chặng cuối.

Ở bán kết, nữ diễn viên có màn thể hiện giúp cô trở thành người đầu tiên của mùa giải nhận trọn vẹn 5 điểm 10 từ ban giám khảo. Theo VTV, đây cũng là số điểm cao nhất kể từ đầu chương trình tính đến thời điểm đó, giúp Quỳnh Nga dẫn đầu bảng xếp hạng trước đêm chung kết.

Phong độ này tiếp tục được cô duy trì trong đêm cuối. Ở chung kết, Quỳnh Nga cùng bạn nhảy Georgiev Dimitar thực hiện tiết mục kết hợp múa đương đại, Rumba, Paso và Viennese Waltz, đồng thời nhận sự hỗ trợ của người bạn nhảy cũ Tisho. Phần trình diễn tiếp tục nhận 5 điểm 10 từ ban giám khảo.

Kết thúc cuộc thi, Quỳnh Nga - Georgiev đạt tổng điểm 9,73 và giành ngôi Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2024. Ngoài giải cao nhất, nữ diễn viên còn nhận giải phụ “Người đẹp toàn năng”. Như vậy, cô đã đạt điểm tuyệt đối ở cả bán kết và chung kết - thành tích cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau quá trình tập luyện.

Quỳnh Nga nhiều lần đạt điểm tuyệt đối, trở thành Quán quân cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2024 (Ảnh BTC)

Cuộc sống hiện tại của Việt Anh - Quỳnh Nga

Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức xác nhận chuyện tình cảm vào giữa tháng 7/2026, sau nhiều năm thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng chỉ khẳng định là bạn bè. Quỳnh Nga cho biết hai người thực tế mới yêu nhau hơn một năm và cảm thấy thoải mái hơn khi công khai mối quan hệ ở thời điểm hiện tại.

Sau khi công khai, cặp đôi thường xuyên đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đầu tháng 7, Quỳnh Nga cùng Việt Anh sang Nga trong chuyến đi kết hợp công việc và du lịch. Gần đây, cả hai tiếp tục dành khoảng một tuần khám phá Vân Nam, Trung Quốc, đi qua nhiều địa danh như Đại Lý, hồ Nhĩ Hải, Shangri-La, Lệ Giang, núi tuyết Ngọc Long và Côn Minh. Ngoài du lịch, hai diễn viên còn có chung sở thích với pickleball và thường xuyên chú trọng việc tập luyện, chăm sóc hình thể.

Ảnh FBNV

Cả hai cũng đã cùng góp tiền mua một căn nhà ở ngoại thành Hà Nội và đang lên kế hoạch thiết kế, hoàn thiện không gian sống chung. Theo Ngôi Sao, căn nhà có diện tích gần 100 m² mỗi mặt sàn. Việt Anh cho biết hai người ưu tiên hoàn thiện tổ ấm trong năm nay rồi mới tính đến những kế hoạch tiếp theo, trong khi Quỳnh Nga xác nhận họ chưa có kế hoạch cụ thể về đám cưới.