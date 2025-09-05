Bỏ trốn sau khi đường dây buôn lậu bị bắt

Ngày 5/9, Viện KSND Tối cao thông báo để bị can Nguyễn Hoàng Sa (SN 24/6/1980, nơi ở Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát gần nhất đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị xét xử theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 8/2025, Viện KSND Tối cao ra trạng truy tố bị can Nguyễn Hoàng Sa, cùng Nguyễn Minh Trí (SN 2000, trú xã Khánh Hưng, Tây Ninh), Cao Văn Chức (SN 1988, trú xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh) và 11 người khác về tội “Buôn lậu”.

Theo điều tra, trong tháng 12/2024, các đối tượng trên đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Hoàng Sa tổ chức cùng 9 bị can khác đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng.

Cụ thể, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng, gồm: Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại An Giang); Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại Cà Mau); Phạm Ngọc Thắng (ở phường Hồng Hà, là đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TPHCM) đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng lậu nguyên liệu tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam.

Cáo trạng xác định Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng tên “Xây” hoặc “Mập” (người Campuchia chưa rõ nhân thân) rồi nhận vàng (vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam. Tiền USD và vàng được Nguyễn Hữu Nghĩa cất giấu dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện.

Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho vợ để giao cho 3 cá nhân khác do bị can Sa thuê. Các đối tượng này sau đó dùng ô tô vận chuyển về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TPHCM giao cho những người khác và nhận tiền mang về cho bị can Nghĩa.

Căn cứ tài liệu và lời khai xác định, trong tháng 12/2024, bị can Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa đã buôn lậu 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Sau khi Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt, bị can Nguyễn Hoàng Sa bỏ trốn. Cơ quan tố tụng đủ cơ sở xác định chính Sa là chủ mưu, tổ chức đường dây.

Bị can Nguyễn Hoàng Sa.

Từ người buôn cá thành kẻ buôn lậu vàng

Đường dây thứ hai của bị can Nguyễn Minh Trí buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng, qua khu vực biên giới tỉnh Long An.

Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới nên quen biết các đối tác kinh doanh vàng, như: Đối tượng Van Hear (người Campuchia, chưa rõ nhân thân) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa (chủ tiệm vàng Anh Khoa ở phường An Đông, TPHCM); Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại Hà Nội).

Tài liệu điều tra thể hiện, lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể cất giấu vàng và tiền USD để vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện. Đồng thời, khi Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng có nhu cầu đặt mua vàng nhập lậu, Nguyễn Minh Trí đã liên hệ với Van Hear hỏi giá. Sau đó, Trí thông báo cho Khoa và Thắng "giá đã cộng thêm lợi nhuận của mình".

Theo thỏa thuận, Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (chưa rõ nhân thân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang gặp Điền nhận vàng. Đến đầu tháng 12/2024, bị can thuê Nguyễn Văn Sang (ở xã Khánh Hưng, Tây Ninh) chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

Sau khi vàng được Nguyễn Văn Sang mang về Việt Nam, bị can Trí giao cho Cao Văn Chức (ở xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh) nhận rồi vận chuyển về TPHCM giao cho Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng, nhận tiền USD mang về cho bị can Trí để giao cho Nguyễn Văn Sang mang sang Campuchia.

Chỉ trong vài ngày của tháng 12/2024, bị can Nguyễn Minh Trí và đồng phạm buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng.