Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. (SN 2008) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Phạm Quang L. tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 29-8, giữa 2 nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008) và L.S.H. (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng xây dựng và công nghệ - xã hội thuộc tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh.

Sau đó, H. gọi thêm nhóm bạn gồm 8 thanh thiếu niên, trong đó có Phạm Quang L. (SN 2008, trú tại phường Vàng Danh) để tìm Đức để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực Trường Đại học Hạ Long. Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe "chiến tích".

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 29-8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam giới mặc áo đen dùng tay, chân hành hung một học sinh gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh).

Nam sinh Đ.H.Đ bị đánh đến co giật trên đường. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh video clip ghi lại vụ việc cho thấy nam sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu. Nam sinh còn tiếp tục bị một người khác lao đến đấm, đá liên tiếp vào nhiều chỗ hiểm như gáy, đầu.

Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không thể phản kháng, chỉ có thể nằm chịu trận cho đến khi bị co giật.

Trước sự việc trên, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc, xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 31-8, lực lượng công an đã dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh Đ.H.Đ. bị đánh đến co giật trên đường

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.