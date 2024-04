Luật Căn cước đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024. Hiện nay Bộ Công an đang tích cực xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Căn cước, đặc biệt là thực hiện những quy định mới trong Luật như cấp thẻ Căn cước cho Công dân dưới 6 tuổi và dưới 14 tuổi; Việc thu thập dữ liệu về mống mắt và AND để cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu về căn cước.

Nhiều tiện ích sẽ được tích hợp trong VNeID

Đối với những người đến thời điểm đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, Bộ Công an sẽ cấp thẻ Căn cước theo hiệu lực của Luật Căn cước; diện đối tượng được cấp thẻ Căn cước là trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em từ 6 đến 14 tuổi; người gốc Việt Nam nhưng không có quốc tịch Việt Nam nhưng cư trú lâu dài, ổn định tại Việt Nam thì sẽ cấp Giấy chứng nhận Căn cước. Khi người dân đến làm cấp mới, cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định của luật mới thì cơ quan chức năng sẽ thu thông tin về sinh trắc học liên quan đến ảnh, khuôn mặt và mống mắt.

Nhiều tiện ích khi thực hiện các thủ tục hành chính

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, việc thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Đồng thời thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước: “Đối với AND và giọng nói thì cơ quan chức năng sẽ thu nhận qua các dữ liệu của cơ quan quản lý. Ví dụ như: Cơ quan tố tụng tiến hành các biện pháp tố tụng, liên quan đến giám định AND, giọng nói…; Cơ quan xử lý hành chính đối với các đối tượng có liên quan thì sẽ thu nhận qua quá trình đến làm việc. Hoặc nếu người dân có nhu cầu đồng ý lấy kết quả thông tin về sinh trắc học thì chúng tôi mới tiến hành giám định AND đưa vào thông tin của công dân. Đối với người dân đang sử dụng thẻ Căn cước công dân thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới".