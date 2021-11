Nếu đang loay hoay tìm kiếm một cách gì đó sáng tạo để có thêm tiền, thì có một công việc sẽ trả bạn 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng) cho một tháng mà bạn hầu như không phải làm gì.

Nhưng, trước khi gật đầu, hãy xem xét kỹ các điều đi kèm. Đó là bạn phải đang sống trong một ngôi nhà có các loài dịch hại đang hoạt động và phải để cho sự lây lan của chúng tiếp tục trong 2 tuần mà không được có bất kỳ hành động xử lý nào.

Đề nghị tuyển dụng đặc biệt này đến từ Dự án Kiểm soát Dịch hại An Toàn (The Safer Pest Control Project - SPCP), một công ty đang tìm cách "giảm thiểu rủi ro sức khỏe và tác động môi trường của thuốc trừ sâu và thúc đẩy các giải pháp thay thế nhằm kiểm soát dịch hại an toàn hơn".

Công ty này đang tìm kiếm một hộ gia đình đang bị nhiễm các loài dịch hại như kiến, gián, động vật gặm nhấm, rắn, nhện, mối, rệp... để "kiểm tra xem sự xâm nhập này ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của các thành viên trong gia đình như thế nào". Cụ thể hơn, họ sẽ thường xuyên đến kiểm tra để hỏi mức độ ngứa mà bạn đang phải chịu đựng, và liệu bạn có bị nổi điên vì chúng hay không.

Cho lũ này thoải mái bò quanh nhà trong 2 tuần để nhận 2.000 USD, bạn có đồng ý không?

Tất nhiên, sau 2 tuần cho chúng thoải mái sống và phát triển nhiều lên, họ sẽ tiến hành xử lý bằng các biện pháp chuyên nghiệp tại nhà của bạn (hoàn toàn miễn phí). Sau đó, cần thêm 2 tuần để kiểm tra xem các loài dịch hại còn tồn tại không, cũng như kiểm tra sức khỏe của gia đình bạn. Họ cần các dữ liệu để so sánh sức khỏe và trải nghiệm của bạn trong thời gian bị các loài dịch hại xâm nhập so với sau khi chúng bị loại bỏ.

Quay trở lại với công việc, thì thứ mà bạn cần có không phải chỉ là kinh nghiệm đối phó với những con rệp hay gián. Ứng viên lý tưởng phải thông thạo tiếng Anh, có khả năng truy cập internet và kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt. Trên thực tế thì các yêu cầu này cũng khá cơ bản và sơ đẳng.

Nhưng, hãy tưởng tượng tới việc phải ngồi viết lách và trả lời các bản điều tra báo cáo bất chấp việc có một đàn kiến ​​khổng lồ sống ngay bên trong bàn làm việc của bạn. Có lẽ sẽ không nhiều người chấp nhận được trải nghiệm này đâu!