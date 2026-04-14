VIDEO: Xe đầu kéo biển số nước ngoài cháy ngùn ngụt trong đêm

HOÀNG PHÚC |

Xe đầu kéo đang chạy trên Quốc lộ 12A ở Quảng Trị bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, lửa thiêu rụi cabin, lực lượng chức năng mất gần 2 giờ khống chế.

VIDEO: Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt trong đêm, cabin bị thiêu rụi

Sáng 14-4, UBND xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị) xác nhận vụ việc xảy ra tại Km110+100 trên Quốc lộ 12A, đoạn qua thôn Thanh Long - gây thiệt hại khá lớn.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13-4, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát nước ngoài do tài xế Nguyễn Văn Ng. (45 tuổi, trú xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 12A, từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve thì phát hỏa.

Phát hiện lửa bùng lên từ khu vực cabin, người dân sống gần đó đã hô hoán, hỗ trợ tài xế rời khỏi phương tiện và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh, bốc cao nên các biện pháp chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 12A tại Quảng Trị , không thiệt hại về người - Ảnh 1.

Đang chạy, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 12A

Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự địa phương cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị huy động hai xe chuyên dụng tới hiện trường, triển khai dập lửa.

Sau gần 2 giờ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song cabin xe bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
