Clip: Tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo, nữ sinh ở Gia Lai tử vong tại chỗ

Đức Anh |

Vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra vào sáng sớm, một nữ sinh ở Gia Lai tử vong tại chỗ, nghi liên quan điểm mù phương tiện lớn.

Sáng 14-4, trên Quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Clip hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc T. tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại Km2+100 Quốc lộ 19, đoạn qua khu phố 33, phường Quy Nhơn.

Thời điểm này, xe đầu kéo do tài xế Đỗ Khánh Linh (SN 1995; trú phường Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

Khi di chuyển đến khu vực trên, phương tiện này đã xảy ra tai nạn với xe máy dưới 50cc, do nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2009, trú phường Quy Nhơn) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết qua trích xuất dữ liệu từ camera hành trình của xe đầu kéo, phương tiện này di chuyển với tốc độ bình thường trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Tai nạn xe máy và xe đầu kéo tại gia Lai khiến nữ sinh tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc T. tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn với xe đầu kéo

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có khả năng nạn nhân đã di chuyển vào "điểm mù" – khu vực mà tài xế xe tải, xe đầu kéo không thể quan sát trực tiếp bằng gương chiếu hậu. Đây là nguyên nhân phổ biến trong nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe trọng tải lớn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh đây mới chỉ là nhận định ban đầu. Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.

