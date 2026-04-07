Chiều 6/4 (giờ địa phương), một quả cầu lửa khổng lồ cùng cột khói đen cao đã bùng phát bên cạnh cầu Bridge of the Americas ở Panama.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa dữ dội thiêu rụi khu vực kho nhiên liệu gần cây cầu, khiến nhiều phương tiện đi qua bị bao trùm trong khói và lửa.

Vụ nổ được ghi nhận tại La Boca, Balboa, buộc lực lượng chức năng phải ngay lập tức phong tỏa giao thông trên cầu. Dù vụ nổ không xảy ra trực tiếp trên cầu, nhưng ngọn lửa bốc lên ngay bên dưới khiến dư luận lo ngại về độ an toàn kết cấu của công trình.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa Panama, sự cố được báo lúc 16h12. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe tải bốc cháy cùng các bồn chứa nhiên liệu có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngay lập tức, các đơn vị cứu hỏa từ nhiều trạm khác được điều động tăng viện để ngăn ngọn lửa lan rộng.





Trong quá trình cứu hộ, 2 người bị bỏng độ hai đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và được sơ cứu ngay tại chỗ.

Lực lượng cứu hỏa cũng tiến hành tìm kiếm khả năng có thêm người mắc kẹt trong khi triển khai các biện pháp làm mát để ngăn cháy lan.

Các báo cáo sau đó xác nhận có 1 người tử vong và 2 lính cứu hỏa bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.





Chính quyền Panama đã tạm ngừng toàn bộ lưu thông qua cầu Bridge of the Americas để phục vụ công tác cứu hộ và kiểm tra xem nhiệt độ cao có ảnh hưởng đến kết cấu cầu hay không.

Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực Balboa và nhường đường cho xe cứu hỏa cùng các phương tiện khẩn cấp. Chính quyền cũng kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh, không tiếp cận hiện trường để đảm bảo an toàn.



