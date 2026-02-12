Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trận chiến kiểm soát làng Zaliznichnoye tại khu vực Zaporizhzhia. Binh sĩ Nga thuộc cụm lực lượng Vostok đã kiểm soát ngôi làng.

Sau khi kiểm soát Zaliznichnoye, quân nhân Nga tiếp tục kiểm soát một khu phòng ngự của Ukraine được mô tả là kiên cố, có chiều sâu tối đa 4km và diện tích hơn 18km2. Trong quá trình tiến công, lực lượng Nga đã rà soát hơn 500 tòa nhà.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình kiểm soát khu dân cư, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất lớn về quân số. Họ cũng mất hơn 15 phương tiện chiến đấu bọc thép và xe bán tải.

Hơn 20 drone nặng dạng hexacopter và 4 hệ thống robot mặt đất của Ukraine đã bị lực lượng Nga phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc kiểm soát khu dân cư này đã giúp củng cố các vị trí. Tuyến mặt trận đã dịch chuyển về phía tây từ thành phố Gulyaipole. Theo đó, bàn đạp của lực lượng Nga cho các hành động tiếp theo được mở rộng.