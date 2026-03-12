Trang tin Thai PBS (Thái Lan) mới đây đã phát hiện một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội X chia sẻ video cho thấy một tòa nhà đang bốc cháy giữa cảnh hỗn loạn của người dân. Chú thích dưới video ghi: “Iran đã phóng 1.800 tên lửa vào Burj Khalifa. Tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu. #USAirForce #Russia #SaudiArabia #Netanyahu.”

Video gốc được đăng tải bởi một tài khoản X có tên “Mojtaba Khamenei”

Khi nhóm biên tập viên điều tra của Thai PBS nhấp vào liên kết, họ tìm thấy chính xác video đó kèm theo ghi chú: “Thông tin sai lệch! Video này được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Không liên quan gì đến thực tế.”

Liệu tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai có thực sự bị tấn công?

Các biên tập viên của Thai PBS đã xem xét kỹ video và phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ cho thấy có thể nó được tạo ra bởi AI.

1. Hình dạng khói: Khói bốc lên từ tòa nhà xuất hiện theo những "vòng" lặp đi lặp lại và chuyển động rất bất thường, không phù hợp với chiều cao của công trình và sức gió ở độ cao đó.

2. Ánh sáng và bóng tối : Ngọn lửa không phản chiếu một cách tự nhiên trên bề mặt tòa nhà hoặc kính gần đó. Thêm vào đó, nguồn lửa dường như "trôi nổi" ra xa khỏi công trình.

3. Tình trạng của tòa nhà: Trong trường hợp hỏa hoạn ở mức độ này, kính và cấu trúc bên ngoài của Burj Khalifa sẽ cho thấy những hư hại hoặc vỡ vụn rõ ràng — nhiều hơn những gì xuất hiện trong video.

Tòa tháp Burj Khalifa trong video không phải là thật

Ngoài ra, khi so sánh hình ảnh Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay với chiều cao ấn tượng 828 mét và 163 tầng, được hoàn thành năm 2010 - trên Google Maps với tòa nhà trong video, Thai PBS đã phát hiện những khác biệt đáng chú ý ở phần dưới của công trình.

So sánh tòa nhà trong video (trái) và Burj Khalifa trên Google Maps (phải).

Đồng thời, Thai PBS đã phân tích video bằng HIVE Moderation - một công cụ phát hiện video do AI tạo ra - và nhận thấy rằng video này được xác định là do AI tạo ra với xác suất lên tới 99,9%.

Ảnh chụp màn hình của video đã được kiểm tra bằng HIVE Moderation, phần mềm này đã xác định video được tạo ra bởi AI với độ chính xác 99,9%.

Tình hình ở Dubai sau các cuộc đụng độ giữa Iran và Mỹ

Thông tấn xã UAE (WAM) ngày 1.3 đưa tin rằng Đội Phòng vệ Dân sự và Quản lý Thảm họa của Dubai đã dập tắt thành công một đám cháy nhỏ ở bên ngoài khách sạn Burj Al Arab; không có thương vong nào được báo cáo. Giới chức UAE cho biết vụ việc do mảnh vỡ từ một UAV đã bị chặn lại và rơi xuống khu vực này gây ra.