Video tổ hợp tên lửa Oreshnik chính thức vào trực chiến

Hải Yến |

Một đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa mặt đất cơ động Oreshnik đã chính thức vào trực chiến sau lễ công bố tại Belarus.

Tổ hợp tên lửa Oreshnik chính thức vào trực chiến tại Belarus - Ảnh 1.

Tại Belarus, một lễ trang trọng đã được tổ chức nhằm đưa đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa mặt đất cơ động Oreshnik vào trực chiến. Thông tin do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố.

Trong khuôn khổ hoàn tất nghi lễ quân sự bàn giao ca trực, quốc kỳ của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã được kéo lên một cách trang nghiêm.

Trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, các chuyên gia thuộc kíp phóng, lực lượng thông tin liên lạc, bảo vệ, bảo đảm nguồn điện, cùng lái xe – thợ máy và kỹ thuật viên của tổ hợp tên lửa đã trải qua khóa huấn luyện bổ sung, sử dụng các hệ thống huấn luyện và mô phỏng hiện đại.

Trên lãnh thổ Belarus, những điều kiện cần thiết đã được chuẩn bị từ trước, nhằm phục vụ cả việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu lẫn triển khai quân nhân Nga.

Hiện nay, nhân sự của đơn vị đang bắt đầu khai thác các tuyến đường và khu vực tuần tra chiến đấu mới.

Trước đó, tại Belarus, các khu vực dành cho hoạt động tuần tra của tổ hợp Oreshnik đã được xác định sẵn. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus Pavel Muraveyko, tổ hợp tên lửa cơ động này có khả năng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vài phút.

Theo TVzvezda
