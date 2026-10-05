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Video thót tim: Khoảnh khắc người đàn ông đỡ đứa trẻ rơi xuống từ ban công trong tích tắc

Chi Chi
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"Tôi không có thời gian để suy nghĩ hay tính toán rủi ro. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là làm sao cứu được đứa trẻ này trước khi bé đập xuống đất".

Khoảnh khắc người đàn ông cứu đứa trẻ rơi từ ban công gây thót tim năm 2026 - Ảnh 1.

Ahmed Ragab, một thanh niên người Ai Cập đang đứng trước cửa hàng của mình tại một khu dân cư đông đúc thuộc tỉnh Giza thì nhận ra một điều thảm khốc sắp xảy ra. Nhờ sự phản ứng nhanh trí và hành động kịp thời đúng lúc của anh, mạng sống của một đứa trẻ đã được cứu thoát.

Một đoạn video từ camera giám sát (CCTV) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội đã ghi lại sự việc thót tim này: Ragab nhìn thấy bé trai ngã từ ban công tầng hai của một tòa nhà gần nơi anh đứng. Cậu bé ban đầu rơi trúng dây phơi quần áo ở ban công - sự mắc kẹt này đã làm gián đoạn đà rơi và cuối cùng giúp cứu sống em, khi Ragab nhanh chóng lao đến để đỡ lấy đứa trẻ trước khi em chạm đất.

Hình ảnh ghi được từ CCTV

Sau khi đỡ được đứa trẻ, Ragab xuất hiện trong video với ánh mắt nhìn lên ban công rồi ôm đứa bé bước đi, trước khi tựa vào một chiếc nệm gần đó trên phố - có lẽ để lấy lại sức và suy nghĩ về những gì có thể đã xảy ra nếu anh không lao ra cứu giúp.

Cộng đồng mạng và truyền thông địa phương đã hết lời ngợi khen hành động của Ragab và gọi anh là một người hùng. Chia sẻ với truyền thông địa phương, Ragab nói: "Tôi không có thời gian để suy nghĩ hay tính toán rủi ro. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là làm sao cứu được đứa trẻ này trước khi bé đập xuống đất".

Ragab, người đang làm việc tại cửa hàng của bố mình, kể lại khoảnh khắc đầu tiên anh nghe thấy tiếng la hò, sau đó nhìn thấy đứa trẻ (khoảng 4 tuổi) bị vướng vào dây phơi trước khi rơi xuống. Sau khi cứu được em bé, Ragab cho biết anh vẫn còn bàng hoàng và cố gắng hình dung lại chuyện vừa xảy ra. "Tôi như rụng rời cả người".

Ragab kêu gọi các bậc phụ huynh nên để mắt chặt chẽ đến con cái và không bao giờ để trẻ em một mình ở ban công hoặc gần cửa sổ, đặc biệt là khi có ghế hoặc các đồ nội thất khác ở gần đó. Anh cũng khuyên các bé không nên bắt chước những siêu anh hùng biết bay trong phim ảnh.

Nguồn: CNN, Khaleej Times

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