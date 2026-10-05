Phát hiện hố sụt khổng lồ ở nước láng giềng Việt Nam, sâu hơn 600 m và có cả rừng nguyên sinh bên dưới

Ẩn giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam, hố sụt khổng lồ này che giấu một thế giới xanh sâu dưới lòng đất.

Hố sụt khổng lồ sâu tới 613 m

Nhìn từ trên cao, giữa những dãy núi phủ kín cây xanh bất ngờ xuất hiện một khoảng trống khổng lồ. Những vách đá gần như dựng đứng bao quanh một vực sâu tối màu, đến mức các cây lớn dưới đáy khi nhìn từ miệng hố chỉ còn như những chấm nhỏ.

Điều đặc biệt là phía dưới không phải một khoảng đất trống cằn cỗi.

Ẩn giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam, hố sụt khổng lồ này che giấu một thế giới xanh sâu dưới lòng đất. (Ảnh: Unesco)

Ẩn sâu hàng trăm mét bên dưới là cả một khu rừng với những cây cổ thụ cao tới hàng chục mét, cùng hệ sinh thái phát triển trong điều kiện tương đối biệt lập với thế giới bên ngoài.

Địa điểm đó là Dashiwei Tiankeng, nằm tại huyện Leye, thành phố Baise, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Quy mô thực sự của Dashiwei chỉ hiện rõ khi nhìn vào những con số.

Địa điểm đó là Dashiwei Tiankeng, nằm tại huyện Leye, thành phố Baise, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: China News)

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Dashiwei có miệng dài khoảng 600 m, rộng 420 m và độ sâu cực đại khoảng 613 m. Với kích thước này, Dashiwei được xếp vào nhóm những hố trời đặc biệt lớn.

"Tiankeng" trong tiếng Trung có thể hiểu là "hố trời". Theo UNESCO, đây là những dạng địa hình âm khổng lồ có vách dốc, phát triển trong các lớp đá carbonate qua quá trình địa chất kéo dài hàng triệu năm.

Nhiều hố được hình thành khi những khoảng rỗng hoặc hang động bên dưới tiếp tục mở rộng, sau đó phần mái phía trên sụp xuống và để lại một vực sâu có quy mô rất lớn.

Dashiwei lại nằm trong một khu vực đặc biệt hơn nữa.

Dashiwei có miệng dài khoảng 600 m, rộng 420 m và độ sâu cực đại khoảng 613 m. (Ảnh: Xinhua)

UNESCO cho biết có tới 29 hố sụt thuộc nhóm Dashiwei tập trung trong diện tích khoảng 20 km². Đáng chú ý, Dashiwei chỉ thực sự được thế giới bên ngoài biết tới từ cuối những năm 1990, khá muộn nếu so với quy mô khổng lồ của địa hình này.

Nhưng thứ khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm lại nằm ở phía dưới.

Cả khu rừng nằm sâu hàng trăm mét dưới mặt đất

Trong một cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dây để xuống đáy Dashiwei, cách bề mặt khoảng 600 m.

Theo UNESCO, phía dưới tồn tại một khu rừng gần như nguyên sơ, ít chịu tác động của con người. Nhiều cây cổ thụ tại đây có thể cao tới khoảng 40 m.

Phía dưới hố sụt tồn tại một khu rừng gần như nguyên sơ, ít chịu tác động của con người. (Ảnh: China News)

Khu vực còn chứa nhiều loài thực vật quý hiếm và được xem như một nơi trú ẩn đặc biệt cho đa dạng sinh học.

Môi trường dưới đáy hố sụt khác đáng kể so với phía trên.

Những vách đá cao giúp khu vực tương đối biệt lập, độ ẩm lớn và ánh sáng thay đổi theo từng vị trí. Bên dưới còn có hệ thống nước ngầm, tạo điều kiện cho thảm thực vật phát triển xanh tốt.

Những vách đá cao giúp khu vực tương đối biệt lập, độ ẩm lớn và ánh sáng thay đổi theo từng vị trí. (Ảnh: Xinhua)

Các khảo sát tại những hố trời ở Quảng Tây từng ghi nhận nhiều loài thực vật hoang dã được bảo vệ. Các nhà khoa học cũng cho rằng những môi trường biệt lập như vậy vẫn có khả năng chứa những loài chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Đó cũng là lý do du khách thông thường không thể tùy ý xuống khu rừng ở đáy hố.

Việc khám phá sâu bên trong hố trời đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, kinh nghiệm và đội ngũ hỗ trợ. Với phần lớn khách tham quan, trải nghiệm chính vẫn là quan sát vực sâu từ phía trên.

Du khách có thể ngắm hố sụt từ đâu?

Dashiwei hiện thuộc khu thắng cảnh Dashiwei ở Leye.

Theo Lonely Planet, khu vực nằm cách trung tâm huyện Leye khoảng 15 km về phía tây bắc. Từ khu đón khách, du khách có thể sử dụng phương tiện trung chuyển trước khi tới các điểm quan sát.

Dashiwei hiện thuộc khu thắng cảnh Dashiwei ở Leye. (Ảnh: Xinhua)

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý là đi qua khu vực hang động rồi xuất hiện trước một vòm đá tự nhiên nhìn thẳng xuống Dashiwei.

Tại đây còn có các điểm quan sát cao, cho phép khách nhìn xuống những vách đá gần như thẳng đứng và lớp cây xanh nằm sâu phía dưới.

Lonely Planet khuyến nghị dành khoảng hai giờ để tham quan khu Dashiwei nếu đi theo tuyến phổ biến.

Với những người sợ độ cao, cảm giác đứng ở điểm quan sát có thể khá mạnh bởi chênh lệch độ cao giữa miệng hố và đáy lên tới hàng trăm mét.

Hướng dẫn tới Dashiwei

Nếu xuất phát từ các thành phố lớn của Trung Quốc, Baise có thể được xem là điểm trung chuyển trước khi đi tiếp tới Leye.

Từ Nam Ninh, du khách có thể đi tàu tới Baise, sau đó tiếp tục di chuyển đường bộ tới huyện Leye.

Từ trung tâm Leye, khách đi ô tô hoặc phương tiện địa phương tới khu thắng cảnh Dashiwei.

Do lịch tàu, xe, giá vé và giờ mở cửa có thể thay đổi theo từng thời điểm, du khách nên kiểm tra thông tin trước chuyến đi thay vì chỉ dựa vào lịch cũ.

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý là đi qua khu vực hang động rồi xuất hiện trước một vòm đá tự nhiên nhìn thẳng xuống Dashiwei. (Ảnh: China News)

Giày thể thao hoặc giày có độ bám tốt là lựa chọn phù hợp bởi khu vực núi đá có nhiều bậc và một số đoạn có thể trơn khi ẩm.

Du khách cũng nên chuẩn bị nước uống, đồ chống nắng và áo khoác mỏng nếu thời tiết thay đổi.

Đặc biệt, không nên tự ý rời tuyến tham quan hoặc tìm đường xuống đáy hố. Địa hình hố trời có vách đá rất dốc, đá sắc và môi trường tự nhiên khó kiểm soát. Những chuyến khảo sát xuống đáy của giới nghiên cứu đều cần sự chuẩn bị chuyên môn.

Những địa điểm nên kết hợp gần hố sụt

Nếu đã tới Leye, du khách không nhất thiết chỉ tham quan Dashiwei.

Một địa điểm đáng chú ý khác là Chuandong Tiankeng.

Một địa điểm đáng chú ý khác là Chuandong Tiankeng. (Ảnh: Trip)

Theo Lonely Planet, hố sụt này có độ sâu khoảng 312 m. Tuyến tham quan đưa khách qua hang đá vôi, thảm thực vật và một dòng sông ngầm.

Vào một số thời điểm trong ngày, ánh sáng có thể xuyên qua khoảng mở lớn phía trên và chiếu xuống khu vực bên dưới, tạo nên cảnh tượng đặc biệt.

Một lựa chọn khác nhẹ nhàng hơn là Luomei Lotus Cave, nằm gần khu dân cư Leye.

Hang dài khoảng 970 m và nổi tiếng với số lượng lớn các cấu trúc đá vôi có hình dạng giống hoa sen.

Nếu có khoảng hai ngày, du khách có thể dành ngày đầu cho Dashiwei, sau đó kết hợp Chuandong Hố trời và Luomei Lotus Cave trong ngày tiếp theo.

Một lựa chọn khác nhẹ nhàng hơn là Luomei Lotus Cave, nằm gần khu dân cư Leye. (Ảnh: Trip)

Cách đi này giúp trải nghiệm được cả ba dạng cảnh quan: vực sụt khổng lồ nhìn từ trên cao, hành trình đi sâu vào một hố trời khác và thế giới thạch nhũ trong hang động.

Điều khiến Dashiwei khác biệt vẫn là quy mô khó hình dung nếu chỉ nhìn qua ảnh.

Miệng hố sụt khổng lồ rộng hàng trăm mét, vách đá đổ sâu hơn 600 m và phía dưới lại tồn tại một khu rừng với những cây cao tới khoảng 40 m.

Từ điểm quan sát trên cao, lớp cây xanh gần như bị nuốt gọn giữa những vách đá dựng đứng, tạo cảm giác như một thế giới khác đang nằm sâu bên trong lòng đất.

Chính cảnh tượng đó đã biến Dashiwei thành một trong những địa hình karst đặc biệt của Quảng Tây và là lựa chọn đáng chú ý với những du khách muốn khám phá một điểm đến khác hẳn những hành trình quen thuộc ở nước láng giềng Việt Nam.

Theo UNESCO; Nuclear Instruments and Methods in Physics Research; Lonely Planet