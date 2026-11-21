Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực không có rào chắn.

Một chiếc xe buýt nhỏ đã bốc cháy sau khi va chạm với một đoàn tàu đang di chuyển tại một đường ngang dân sinh không có rào chắn ở Bắc Sumatra, Indonesia. Ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong khi đầu máy xe lửa cũng bốc cháy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Simalungun, Bắc Sumatra, Indonesia. Cú va chạm đã gây ra một đám cháy lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe buýt nhỏ. Vụ va chạm cũng khiến đầu máy xe lửa bốc cháy, biến sự việc thành một vụ tai nạn thảm khốc.

Video vụ tai nạn

Vụ va chạm gây thiệt hại đáng kể cho các phương tiện liên quan và ngọn lửa càng làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã phải triển khai công tác ứng cứu khi ngọn lửa lan rộng sau cú va chạm. Thông tin chi tiết về các nạn nhân và mức độ thương tích của họ hiện vẫn đang được cập nhật.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn một lần nữa làm nổi bật những mối nguy hiểm liên quan đến các đường ngang dân sinh không có rào chắn, nơi các phương tiện giao thông và tàu hỏa có thể giao cắt mà không có các rào chắn an toàn đầy đủ. Nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm hiện vẫn chưa rõ ràng. Các cơ quan chức năng dự kiến sẽ điều tra làm rõ việc chiếc xe buýt nhỏ đi vào đường ngang như thế nào trong lúc tàu hỏa đang lao tới.

Nguồn: CNBC